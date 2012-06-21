На них є вода і ймовірно життя

Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Вчені з Європейської південної обсерваторії в Чилі (ESO) виявили декілька небесних тіл, дуже схожих на планети Сонячної системи біля найближчої до Сонця зірки, повідомляє журнал Astronomy & Astrophysics.

Зірка L 98-59 знаходиться у 35 світлових роках від Землі. Вчені виявили п'ять планет, які обертаються навколо цієї зірки. У дослідженні наголошується, що на трьох планетах виявлено деяку кількість води, при цьому дві найближчі до зірки планети є кам'янистими і посушливими.

Одна з екзопланет (планета поза нашою Сонячною системою – «Урядовий кур’єр») земного типу імовірно населена, так як вона знаходяться на схожій орбіті з нашого Землею, на відповідній відстані від власної зірки і має воду. Вчені вважають, що вода становить 30% від маси цієї екзопланети.

Крім того, дослідники відзначають можливість існування води і атмосфери на п'ятій планеті.