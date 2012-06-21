Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



У Польщі житель міста Богданець Анджей Абрасовіч і його восьмирічний син Янек під час своєї звичайної прогулянки виявили скарб, датований періодом лужицької культури (XII-IV ст. до н. е.).

Про відкриття повідомляє Polandin.com. Несподіване і багато в чому випадкове археологічне відкриття батько і син здійснили ще в січні 2021 року, але тільки зараз фахівці розповіли про це. Знайдені предмети проходили експертизу, а саме місце знахідки було засекречено.

Анджей Абрасовіч прогулювався разом з сином в околицях Богданця, коли Янек помітив якийсь предмет, що стирчав з-під землі. Зацікавившись, батько і син розкопали його. Це виявився браслет. Свою знахідку Абросовічі віднесли до місцевого музею і вказали точне місце, де було знайдено артефакт.

Вже на наступний день місце знахідки було оточено і взято під охорону, а археологи провели там повноцінні розкопки. В результаті вони виявили ще 220 предметів, які були передані в музей Яна Декерта в Гожув-Великопольському, західна Польща.

До складу скарбу входили розкішні браслети і намиста, а також фрагменти кінської збруї. Найбільш вражаючою знахідкою став золотий нагрудник. Експерти припускають, що й інші предмети в давнину могли бути покриті золотом. Так це чи ні, вже у вересні з'ясують фахівці Торуньского університету, які проведуть роботи з реставрації та консервації артефактів.

За оцінками вчених, всі ці скарби пролежали під землею близько 2500 років. Вони відносяться до періоду лужицької культури, яка багато в чому залишається загадкою для вчених. Свою назву вона отримала від історичних територій Верхня калюжка і Нижня калюжка. Саме там вперше були знайдені могильники і поселення цієї археологічної культури бронзового і раннього залізного століть. Вважається, що її представники в період з XII по IV століття до нашої ери проживали на території сучасної східної Німеччини, Польщі, Чехії, Білорусії та Західної України.