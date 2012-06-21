Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Геологи виявили сліди гігантського цунамі, яке виникло після падіння на Землю астероїда приблизно 66 мільйонів років тому. Удар призвів до зникнення на планеті понад 75% видів, в тому числі загибелі динозаврів.

Відбиток хвиль вчені знайшли у відкладеннях центральної Луїзіани, на півдні США. Місце робіт знаходиться більш ніж в 1000 км від кратера Чіксулуб в Юкатані (Мексика), куди впав космічний об'єкт. За словами вчених, «мегахвилі» досягали 16 метрів у висоту і знаходилися приблизно в одному кілометрі одина від одної. При цьому орієнтація хвиль відповідала напрямку удару: коли вчені провели лінію, перпендикулярну до їх гребенів, вона привела прямісінько до Чіксулуба. Результати дослідження були опубліковані в журналі Earth and Planetary Science Letters.

Це відкриття є останнім в серії робіт про наслідки падіння астероїда, що вбив динозаврів. Вперше відповідна теорія була висунута в 1980-х роках. Керни, отримані в ході експедиції 2016 року, допомогли пояснити, як утворився ударний кратер і в яких регіонах Землі зникло, а потім відновилася життя. У 2019 дослідники повідомили про виявлення скам'янілостей у Північній Дакоті у 3000 км на північ від Чіксулуба, які «відобразили» події перших годин після удару астероїда.