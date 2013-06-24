Другий місяць у садочках, школах, профтехах, коледжах та університетах триває освітній процес. Станом на 3 жовтня 2022 року функціонує 12 тисяч 912 шкіл. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«В очному або змішаному форматі освітній процес відбувається у 7714 школах, в яких навчається понад 2 мільйони 126,5 тисячі учнів. На жаль, у зв’язку з безпековою ситуацією 5198 ЗСО працюють дистанційно», — зазначив Сергій Шкарлет.

За словами міністра, 34,9 тисячі учнів з особливими освітніми потребами навчаються у понад 25 тисячах інклюзивних класів. Сергій Шкарлет нагадав, що діти з ООП можуть отримувати корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги, реабілітаційні заходи дистанційно в закладах спеціальної освіти. Нині функціонує 278 таких закладів, в яких займаються майже 31,5 тисячі учнів.

До освітнього процесу в Україні залучені й 161 389 учнів із внутрішньо переміщених осіб.

«Лише завдяки спільним зусиллям освітян та батьків українські діти мають доступ до безпечного та якісного навчання. Пишаюся, що освітній фронт у надійних руках», — наголосив міністр.