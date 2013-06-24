Відділ регіональних

проєктів і кормережі

«Урядового кур’єра»

Міністерство культури та інформаційної політики України працює над створенням електронного реєстру нерухомої культурної спадщини, в якому відображатимуться дані про історичні, археологічні, архітектурні, ландшафтні пам’ятки, а також об’єкти містобудування, садово-паркового мистецтва та науки і техніки, що охороняє держава. Завершено перший етап — електронне декларування даних.

Упродовж п’яти місяців експерти з обласних державних адміністрацій вносили у статичну базу даних відомості про об’єкти нерухомої культурної спадщини, які перебувають у їхньому підпорядкуванні. В Україні майже 120 тисяч об’єктів нерухомої культурної спадщини, але досі не існувало єдиного обліку. Більшість реєстрів вели в паперовому вигляді або не вели зовсім, що загрожувало збереженню пам’яток.

Наступним кроком у створенні реєстру стане двоетапна верифікація даних. Їх перевірятимуть спочатку керівники профільних департаментів обласних державних адміністрацій, а пізніше — співробітники Головного управління охорони культурної спадщини МКІП. Усі дії підписуватимуть кваліфікованим електрон­ним підписом для максимального контролю та прозорості процесів.

Єдиний цифровий реєстр нерухомої спадщини буде доступним для взаємодії з такими значущими системами, як E-construction, Держгеокадастр та іншими держреєстрами. Так будівельники зможуть оперативно отримувати дозвільні документи, співробітники правоохоронних органів — реагувати на правопорушення, а громадськість — контролювати процеси.