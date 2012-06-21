Зменшення кількості лімфоцитів у крові – головних клітин імунної системи, захисного механізму від будь-яких патологій, бактерій або вірусів – говорить про ризик розвитку практично будь-якого хронічного захворювання, яке може призвести до передчасної смерті. Про це повідомила команда вчених з Данії, дослідження яких опубліковано у виданні Canadian Medical Association Journal. Автори роботи впевнені, що отримані дані допоможуть лікарям діагностувати у людини небезпечні симптоми на ранній стадії і розпочати лікування.
Крім безпосередньо захисту, лімфоцити відіграють вирішальну роль у стимуляції інших імунних реакцій і допомагають організму, зокрема, відновлюватися після перенесених інфекцій. Існує три типи лімфоцитів: NK-лімфоцити (Natural Killers), які відповідають за знищення інфікованих і ракових клітин; Т-лімфоцити, що вбивають аномальні клітини, а також працюють спільно з В-лімфоцитами в передачі сигнальних білків. Знижений рівень будь-якого з цих типів клітин може не тільки послабити імунну систему, а й надасть безперешкодний шлях бактеріям і вірусам.
Недолік білих клітин, які присутні в крові і лімфатичної рідини, називається лимфопенією або лімфоцитопенією. Цей стан зазвичай виникає у разі присутньої в організмі інфекції або якщо людина хвора. Тому лікарі перевіряють наявність симптомів і призначають аналізи для діагностики, яка виявила б основну проблему захворювання. Однак важливість відстеження рівня лімфоцитів в крові зазвичай ігнорується.
Метою нового дослідження стало вивчення ролі діагностики та лікування лимфопенії в зниженні ризику передчасної смерті. У роботі перевірявся головний аргумент: низький рівень лімфоцитів у крові служить сигналом про підвищений ризик смерті у кожної людини. Вчені проаналізували дані 108 135 данців у віці від 20 років і старше. Інформація про них була отримана в рамках Копенгагенського дослідження населення за 2003-2015 роки. За час аналізу померло майже 10 372 чоловік.
У результаті фахівці встановили, що нестача лімфоцитів була пов'язана зі збільшеним у 2,8 рази ризику смерті від хронічних і респіраторних захворювань, раку, а також хвороб серця. У цілому смертність від будь-якої причини при зниженому рівні цих клітин в крові зростала в 1,6 рази.
«Наше дослідження показало, що учасники експерименту, у яких була лімфопенія, мали на 60% підвищений ризик померти від будь-якої причини – в порівнянні з людьми, у яких рівень лімфоцитів був у нормі, – незалежно від будь-яких інших факторів, включаючи вік, стать, вага, шкідливі звички тощо», – каже Стіг Бойес, співробітник Копенгагенської університетської лікарні.
Як пояснюють автори роботи, падіння рівня лімфоцитів означає, що організм не може відновитися і боротися за своє виживання, якщо його господар страждає від небезпечного захворювання, яке і служить причиною підвищеного ризику смерті. Результати дослідження допоможуть заздалегідь дізнатися про те, що людина має підвищений ризик передчасної смерті (особливо якщо мова йде про літнього пацієнта), і вчасно почати лікування.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»