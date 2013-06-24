На порталі Дія доступна автоматична послуга для внутрішньо переміщених осіб – «скасування статусу ВПО». Раніше ВПО, які повернулися на місце постійного проживання, могли скористатися цим сервісом у застосунку. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сьогодні в Україні налічується майже 5 мільйонів ВПО. Дедалі більше українців повертаються до рідних домівок після деокупації територій або ж за умови зниження небезпеки обстрілів міст і сіл. Після повернення їм необхідно знятись з обліку ВПО.

Раніше аналогічна послуга вже була доступна в застосунку Дія. Нею скористалися понад 85 тисяч українців.

Відтепер знятись з обліку ВПО можна і на порталі: послуга працює повністю автоматично, заявки обробляються онлайн. Тобто, не потрібно стояти в чергах та збирати довідки, більше не доведеться повторно ходити до держустанов у разі помилки в заяві та декілька днів чекати на рішення чиновника.

Щоб скористатися цією послугою на порталі Дія, потрібно

1. авторизуватися,

2. обрати послугу “Скасування статусу ВПО”,

3. заповнити необхідні дані,

4. перевірити сформовану заяву та підписати її електронним підписом.

Нагадаємо, раніше, щоб знятись з обліку ВПО, необхідно було йти до органів соціального захисту населення за адресою прописки або до ЦНАПу, готувати паперові документи та протягом трьох днів чекати на рішення. Наразі кожна внутрішньо переміщена особа обирає самостійно, як отримати послугу – онлайн чи офлайн.

Довідково

Цифрова послуга створена Міністерством соціальної політики України, Міністерством цифрової трансформації України та Державним підприємством “Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики” у співпраці з проєктом “Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні” (Проєкт підтримки Дія), що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.