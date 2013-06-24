Вчора в ефірі інформаційного телемарафону «Єдині новини» Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів про нещодавні законодавчі зміни щодо початку нового навчального року та зняття певних обмежень. Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами Міністра, 1 вересня є особливою датою для освітян. Завжди у День знань всі діти йшли до школи, цьогоріч МОН також рекомендує розпочати новий навчальний рік у закладах загальної середньої освіти очно, але за умови безпекової ситуації. Заклади фахової передвищої, вищої, профтехосвіти можуть починати освітній процес на початку або всередині серпня.

«Вже декілька років поспіль деякі університети це впроваджують, а особливо там, де є практика, дуальна освіта, особливості щодо формування освітнього процесу», – зазначив Сергій Шкарлет.

Також Міністр прокоментував зміни в законодавстві про зняття обмеження щодо кількості дітей у класах.

«Зняття обмеження щодо кількості дітей у класах стосується лише навчання за дистанційною формою. Очної і вечірньої форми воно не стосується, адже є певні санітарні обмеження щодо кількості дітей в класах. Враховуючи кількість внутрішньо переміщених осіб та 649 тис. дітей, які перебувають поза межами території України, ми зняли обмеження щодо кількості учнів в одному класі тільки для дистанційної форми навчання», – розповів Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, 24 червня відбудеться провідна освітня ІТ-конференція.