Зоопарки Китаю, США та Шотландії прагнуть придбати сайгаків та інших копитних, яких розводять на території відомого в усьому світі біосферного заповідника Асканія-Нова імені Ф.Е. Фальц-Фейна. «Продаж надлишку тварин і птахів — звична практика для заповідника, — розповів його директор Віктор Гавриленко. — Замовлення на них отримуємо від українських заповідників та з-за кордону. Кількість виконаних замовлень залежатиме від приплоду».
Біосферний заповідник Асканія-Нова з часів засновника Фрідріха Фальц-Фейна розводив ссавців і птахів для продажу в звіринці, зоопарки, пізніше — до мисливських господарств. Традиція зберігається донині. Це одне із завдань закладу, яке чітко прописано в положенні про біосферний заповідник і в його статуті. На території заповідника нині розводять 72 види ссавців і птахів, і залежно від результатів розмноження надлишки реалізують.
Асканія-Нова не має конкурентів у розведенні сайгаків. Як зазначає Віктор Гавриленко: «Стосовно сайгаків у нас однозначно світовий пріоритет. Більшість розплідників, які були на території Казахстану, Росії, Узбекистану, не мали такого успіху. Торік продали 105 сайгаків, тоді як наше стадо нараховувало близько 700 особин. Були в реалізації плямисті й шляхетні олені, бізон, лань європейська, кулан туркменський. Ми тримаємо баланс близько тисячі копитних тварин і трохи більш як три тисячі птахів, які живуть у наших вольєрах або напіввільно. Цього року маємо замовлення від китайців, американців та шотландців. Задовольнимо усіх чи ні, залежить від результативності приплоду у травні—червні».
Також в асканійському заповіднику — найбільше в Україні поголів’я бізонів. Реалізують і рідкісних тварин, занесених до Першої і Другої конвенції СІТЕС, таких як кулани, коні Пржевальського, зебри. Рівень їх реалізації залежить від приплоду.