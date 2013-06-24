З 16 липня цього року українські онлайн видання переходять на українську мову. Відтак у пошуку Google при запиті російською мовою публікації українських медіа будуть з'являтися рідше, а російські фейки навпаки – частіше. Про це повідомляє Урядовий портал.

Позбавити себе від російського контенту й захистити національні інтереси цілком можливо. Міністерство культури та інформаційної політики пропонує детальну інструкцію, як зробити Google українцем, щоб перемогти у інформаційній війні з росією. Для цього потрібно змінити налаштування облікового запису, а також надалі робити пошукові запити в Google українською.

Нагадаємо, 16 липня 2022 року набирають чинності частина друга та шоста статті 27 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. За новими нормами українська мова має стати мовою веб-ресурсів та інтерфейсів користувача.

Відтак усі інтернет-ресурси (веб-сайти, сторінки в соцмережах, ютюб-, вайбер-, телеграм-канали, мобільні застосунки тощо), що використовуються як інтернет-представництва суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, у тому числі інформаційні інтернет-ресурси, повинні мати основну версію українською мовою, яка має завантажуватися для користувачів в Україні за замовчуванням.

Крім того, будь-який товар, на якому встановлено комп’ютерну програму - пральна машина, кавоварка чи автомобіль, повинен бути адаптований для реалізації в Україні. На товарі має бути українськомовний інтерфейс незалежно від того, чи цей інтерфейс використовує електронний екран чи має вигляд панелі керування зі звичайними кнопками.

За відсутність українськомовної версії інформаційного інтернет-ресурсу тепер можна отримати штраф. Розмір штрафу становить від 3400 до 7500 грн, якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення - штраф від 7500 до 11900 грн.