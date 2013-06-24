В одній з лікарень Новомосковська встановили сучасне обладнання. А ще місцевим коштом відремонтували перший поверх корпусу поліклініки. Привели до ладу головний вхід. Оновили реєстратуру, коридор, частину кабінетів.

«Лікарні та медпрацівники потужно тримають свій фронт. Попри величезне навантаження воєнного часу. Тому у 2022-му не припиняли підсилювати їх сучасним обладнанням. Зокрема, нове оснащення отримала Новомосковська лікарня», – зазначив заступник директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА Олексій Григорук.

Він додав, що у 2022 році придбали обласним коштом та передали медзакладу цифровий рентгенівський комплекс, компресор, наркозно-дихальний апарат, ультразвукову діагностичну систему, електромеханічне функціональне ліжко.

За кошти благодійників, зібрані на платформі United24, лікарня отримала два операційні столи, прилад для вакуумної терапії ран, наркозно-дихальний апарат, апарати зовнішньої фіксації.

Місцевим коштом привели до ладу приміщення поліклініки. Оновили реєстратуру, коридор, частину кабінетів.

«Ми прийняли рішення, не дивлячись на складні часи, робити в лікарні перетворення. Аби мешканцям було зручно та комфортно отримувати медичні послуги. Осучаснили заклад і продовжуємо це робити. Велика подяка обласній владі, яка надала суттєву допомогу обладнанням», – наголосив Новомосковський міський голова Сергій Рєзнік.

Лікар-травматолог Юрій надає допомогу і мешканцям Новомосковська, і переселенцям. Приймає за робочий день щонайменше 30 пацієнтів.

Окрім традиційного прийому, ходить з колегами-травматологами й у відділення стаціонару консультувати пацієнтів.

Додає, що люди звертаються з переломами, пошкодженнями зв’язок, суглобів. А ще артрозами, артритами, болями у спині.

«Сучасний, якісний рентген – незамінна річ в роботі. Дуже чіткі знімки. Усе гарно видно. Можна роздрукувати, можна на моніторі комп’ютера подивитися, можна збільшити зображення. Легше визначати діагнози», – розповів лікар-травматолог Юрій.

Пацієнт Станіслав прийшов до медзакладу за допомогою. Каже, впав, отримав травму. Лікар оглянув, направив на рентген.

«Ось вже зі знімком чекаю на прийом фахівця. Попередньо – перелом пальця. Зараз травматолог подивиться і вирішить, що робити далі. Можливо, операція буде потрібна. Я взагалі рідко у лікарнях буваю. Лишень в екстрених не дуже приємних випадках, такий як цей. Але умови на рівні», – сказав чоловік.

Загалом за кошти обласного бюджету та благодійників для міської лікарні Новомосковська закупили майже 40 одиниць нового обладнання.