Верховна Рада прийняла дві важливі постанови, які усувають неузгодженості та фактично запускають два реформаторські закони щодо боротьби з допінгом. Як передає Урядовий портал, про це повідомив Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт у Facebook.

Йдеться про закони «Про антидопінгову діяльність у спорті» та «Про внесення зміни до статті 52 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю».

Обидва були прийняті ще 26 січня 2022 року, але потребували уточнень, які Мінмолодьспорту розробило спільно з експертами Всесвітнього антидопінгового агентства.

Як повідомив Вадим Гутцайт, ці закони необхідні для виконання євроінтеграційних зобов’язань у спорті, зокрема гармонізації національного антидопінгового законодавства зі Всесвітнім антидопінговим кодексом та запуску Національної лабораторії антидопінгового контролю.

«Введення цих законів у дію напередодні саміту Європейського Союзу набуває особливого значення. Конкретними рішеннями ми демонструємо партнерам відповідальність за взяті на себе зобов’язання, готовність до реформ та повноцінної інтеграції з ЄС», — написав Вадим Гутцайт.