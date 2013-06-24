В Украї ні вже два роки діє грантова програма, що підтримує підприємства переробної промисловості. Завдяки їй створено понад 17 тисяч робочих місць. Програма — частина політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні», її спрямовано на модернізацію парку обладнання.

Міністерство економіки перерахувало новий транш 29,9 млн грн шістьом переможцям, які подавали заявки на отримання гранта для розвитку або створення виробництв з 24 серпня по 6 вересня 2024 року. Загалом 2024-го на фінансування програми спрямовано понад 850 млн грн.

Програма охоплює підприємства різних галузей переробної промисловості, зокрема деревообробної, металообробної, харчової, поліграфічної, а також виробництва будівельного устаткування та безпілотних літальних апаратів. Підприємці можуть отримати гранти до 8 млн грн на придбання технологічного обладнання, зокрема верстатів, фарбувальних камер, виробничих ліній, а також на доставку і введення техніки в експлуатацію. Умова співфінансування — 50% на 50%. Для бізнесів з деокупованих територій або тих, що працюють у галузі оборони, держава компенсує до 80% вартості проєкту.

Із часу запровадження в липні 2022 року в межах програми затверджено 1039 рішень про надання грантів на суму 5,23 млрд грн. Це дало змогу модернізувати обладнання, створити тисячі робочих місць і підтримати економіку у воєнний час.

«Розвиток переробної промисловості — стратегічний напрям економічної політики «Зроблено в Україні». Грантова програма дає змогу бізнесу оновлювати обладнання, запускати сучасні виробничі лінії та створювати тисячі робочих місць. Це не лише стимулює економіку, а й сприяє інтеграції України у глобальні виробничі ланцюги», — наголосив заступник міністра економіки Андрій Телюпа, повідомляє Мін економіки.