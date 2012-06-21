Херсонські кавуни та гуцульська бриндза можуть з’явитися на полицях європейських супермаркетів. Мінекономіки допомагає українським продуктам з історичним географічним походженням отримати реєстрацію географічного зазначення і визнання в ЄС. Із цього приводу вже відбулося перше засідання експертної комісії щодо погодження специфікацій товарів із географічними зазначеннями під головуванням заступника міністра економіки Ірини Новікової. До складу експертної комісії увійшли представники асоціацій та громадських об’єднань виробників продукції з географічними зазначеннями, фахових наукових закладів та Торгово-промислової палати.

Україна має багато унікальних продуктів, які становлять окремий нішевий сегмент на ринку і мають додаткову ринкову вартість. Це продукти з чітким географічним походженням.

«Ми вже направили для внесення до європейського реєстру географічних зазначень документи про такі автентичні українські товари: «Гуцульська коров’яча бриндза», «Гуцульська овеча бриндзя», «Мелітопольська черешня». Розглядаємо інші такі товари, які потребують правової охорони», — зазначила Ірина Новікова. За її словами, продукти з підтвердженим географічним походженням вважають національним надбанням у країнах ЄС. І Україна вживає всіх заходів, щоб місцеві продукти з географічним зазначенням отримали визнання ЄС, а українські виробники розвивали крафтове виробництво, мали доступ до нових ринків збуту і збільшували прибутки.

На першому засіданні експертної комісії було розглянуто та погоджено специфікації товарів, які надійшли до Мінекономіки з різних куточків України і претендують на те, щоб їх було захищено як географічні зазначення.

Географічні зазначення — це найменування, що ідентифікує товар, який походить з певного місця й має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені переважно географічним походженням. І принаймні один з етапів виробництва товару — на визначеній географічній території.

Серед географічних зазначень, які надійшли на розгляд експертної комісії, такі. «Аша-абаг» — географічне зазначення для вин, які виробляють із винограду, вирощеного на визначеній території навколо села Шабо Білгород-Дністровського району вздовж правого берега Дністровського лиману. «Херсонський кавун» завдячує унікальними смаковими якостями та високою врожайністю поєднанню селекційних досягнень і кліматичних умов херсонського краю. «Мед Закарпаття» — весняний, літній та осінній мед, особливі якості якого формуються завдяки специфічній медоносній флорі Закарпаття. «Баранина Фрумушика» — м’ясо з порід овець, яких випасають у Тарутинських степах у межах географічного району Долина Фрумушика на Одещині.

Якщо ці географічні зазначення пройдуть процедуру погодження специфікацій, вони перейдуть до етапу реєстрації на національному рівні.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»