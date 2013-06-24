Укрзалізниця у вересні продовжила тенденцію росту обсягів вантажоперевезень. Так, минулого місяця, за оперативними даними, перевезено майже 11,7 млн тонн вантажів, що на 8,4% більше за результат серпня. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Починаючи з квітня ми невпинно нарощуємо обсяги вантажних перевезень. Так, у вересні обсяги вантажоперевезень виросли на 8% до серпня та на 41% до березня. Завдяки розблокуванню портів і збільшенню пропускної спроможності та ефективності роботи західних переходів з кранами Європи швидко зростає експорт», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

У вересні у внутрішньому сполученні перевезено 5,8 млн тонн вантажів (-5,7%), експорт — 5,2 млн тонн (+29,8%), імпорт — 632 тис. тонн (+7,6%), транзит майже відсутній.

Як і в попередньому місяці, завдяки розблокуванню морських портів спостерігається ріст стратегічного вантажу — зерна (+63,2%) та інших груп вантажів: нафти і нафтопродуктів (+7,3%), чорних металів (+13,8%), солі (+43,2%), коксу (+12,6%), кам’яного вугілля (+1,6%). Спостерігається падіння обсягів перевезень мінбудматеріалів (-9,3%), залізної і марганцевої руди (-21,2%), що пов’язане з ринковою кон’юнктурою.