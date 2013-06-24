Поточні прогнози валового внутрішнього продукту в 2023 році коливаються від подальшого скорочення на 0,4% до зростання на 15,5% після ймовірного падіння на 30-35% цього року.

Про це Перший віцепрем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила в інтерв'ю Reuters, передає відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Мінекономіки.

Вона уточнила, що рівень стабілізації та зростання залежать від розвитку воєнних подій в країні.

«Ми маємо підтримувати економіку в русі. Дуже важко робити нові прогнози через невизначеність. Це повністю залежить від військового сценарію», - зазначила Юлія Свириденко.

На даний час урядовці складають макроекономічні прогнози перед початком наступного місяця переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо нової масштабної програми кредитування.

Попередня кредитна програма України з МВФ на 5 мільярдів доларів була скасована у березні 2022 року, оскільки МВФ схвалив екстрене фінансування на суму 1,4 мільярда доларів в перші тижні повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Нагадаємо, з початку воєнного стану Україна отримала 12,7 мільярдів доларів міжнародної бюджетної підтримки від інших країн та інституцій. Очікується, що до кінця року надійде ще 14 мільярдів доларів.