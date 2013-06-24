Цьогоріч Міністерство охорони здоров’я змінює підходи до формування пакетів медичних послуг на надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. Оплата лікування таких пацієнтів у стаціонарах відбуватиметься за двома пакетами. Перший — готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях. Другий — стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19.

Пацієнти, як і раніше, отримуватимуть усю медичну допомогу в стаціонарах безплатно. Усі надані послуги буде оплачено за договором з Національною службою здоров’я. Це забезпечить фінансовий захист пацієнтів із коронавірусом.

«На перший пакет зможуть законтрактуватися лише заклади, визначені ОДА. Ідеться про один заклад на 200 тисяч населення області. Регіональні департаменти охорони здоров’я вже подали їх переліки. До такого переліку неодмінно потрапляють усі інфекційні лікарні. Далі заклади обиратимуть за іншими критеріями, зокрема й з урахуванням географічної доступності. Після цього з медзакладами, які пройдуть перевірку на відповідність вимогам НСЗУ, буде укладено угоди. У програмі медичних гарантій на 2022 рік для них передбачено майже 2,5 мільярда гривень. Щомісяця такий заклад отримуватиме оплату за глобальною ставкою обсягом 1 053 510 гривень», — пояснює міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Під час розрахунку було враховано заробітну плату для чотирьох команд, які постійно мають бути в закладі, повідомляє пресслужба МОЗ. Умовою отримання цих коштів слугуватиме наявність постійного залишку лікарських засобів і засобів індивідуального захисту для лікування інфекційних захворювань, зокрема COVID-19.

Контрактування на другий пакет доступне всім закладам, які відповідають вимогам, визначеним Національною службою здоров’я. На цей напрям у бюджеті передбачено 16,9 мільярда гривень. Оплата здійснюватиметься зокрема залежно від важкості перебігу хвороби пролікованого пацієнта. У розрахунку тарифу враховано заробітну плату та необхідні лікарські засоби й медичні вироби для лікування пацієнтів з COVID-19.