Зум-зустрічі, прямі трансляції, онлайн-спілкування — ніщо із цього не перерветься для його учасника, який, наприклад подорожуючи у справах, прямує з Києва до Пирятина. У цьому переконалася група контролерів на чолі з віцепрем’єр-міністром — міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, що проінспектувала якість зв’язку 4G на цьому автошляху.

Михайло Федоров зізнався, що інтернет дорогою до Полтавщини кілька разів зникав на кілька секунд. Проте якщо порівнювати з попередніми етапами контролю, то є прогрес, але є що й поліпшувати.

«Розвиток інтернет-інфраструктури не менш важливий, ніж розвиток держпослуг. До кінця року якісний зв’язок 4G має покрити всі міжнародні траси. Два провідні мобільні оператори пришвидшилися в цьому напрямі. Такі інвестиції в інфраструктуру дуже часто нерентабельні для операторів. Але держава готова створювати відповідні стимули та взаємодіяти з операторами, бо неможливо побудувати цифрову державу без якісного інтернету.

Окремо розвиваємо фіксований інтернет. Торік до нього підключено понад мільйон українців — це 3 тисячі невеликих сіл, 6 тисяч об’єктів соціальної інфраструктури. І цьогоріч така робота триватиме. У країні комплексно розвивається і мобільний, і фіксований інтернет. До кінця 2024 року маємо покрити таким зв’язком 95% території країни», — зазначив Михайло Федоров.

Гендиректор Vodafone Україна Ольга Устинова акцентувала: «Оператори розуміють, наскільки важливо з’єднувати міста країни не лише якісними дорогами, а й швидкісним інтернетом. Щоб люди в дорозі могли працювати. Тому оператори пішли назустріч державі й завдяки роботі, що триває з 2020 року, інвестиціям нині чотири основні міжнародні траси: Київ — Львів, Київ — Одеса, Київ — Харків та Київ — Дніпро — на 98% забезпечено якісним зв’язком 4G. Решта — на рівні 80%».

Споруджуватимуть нові базові станції на міжнародних автошляхах (їх 29), щоб завершити роботу цьогоріч.