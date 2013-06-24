Закон про компенсаційні механізми підписав Президент, він набуде чинності через два місяці. За цей час громади мають активно наповнити Державний реєстр зруйнованого майна. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з очільниками Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської обласних військових адміністрацій щодо реалізації в регіонах проєктів швидкого відновлення країни.

«Треба активніше працювати в тих громадах, де вже є змога наповнювати реєстр і готувати проєктну документацію, щоб швидко й ефективно розпочати відновлення і щоб люди отримали розуміння щодо відшкодування за житло», — підкреслив глава уряду.

Прем’єр-міністр наголосив на необхідності прискорити відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури (зокрема розпочинати підготовку до наступного опалювального сезону), критичної, соціальної та транспортної. Гуманітарне розмінування — ще один пріоритет. Уряд працює над збільшенням спроможності, щоб до посівної максимально очистити сільськогосподарські землі й дати змогу фермерам вирощувати врожай.