Президент України Володимир Зеленський наголошує, що його зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом відбулася в продуктивній і конструктивній атмосфері, обидві сторони зацікавлені в результативному діалозі.

«Я не знаю, чи виникла «хімія». Але те, що замість години зустріч тривала дві, свідчить про те, що сторони зацікавлені в діалозі та результаті цього діалогу. Я вважаю, що зустріч була у нормальній, продуктивній, не в постійно сонячній атмосфері, а в чоловічій розмові», – сказав Глава Української держави під час спілкування зі ЗМІ у Вашингтоні після переговорів із Президентом США.

Володимир Зеленський зазначив, що почув від Джозефа Байдена позитивну оцінку реформ, які реалізуються в Україні.

«Особливо відзначив земельну, судову реформи. Всі бачать інфраструктурні зміни в Україні й той чи інший результат. Я задоволений, що на рівні Президента США бачать позитив», – зауважив він.

Глава Української держави наголосив, що з боку Джозефа Байдена не прозвучало жодного негативу стосовно нього та його команди.

За словами Президента України, значну увагу під час розмови було приділено питанню членства нашої країни в НАТО. Лідер США підтримує євроатлантичну інтеграцію України, втім конкретних термінів приєднання до Альянсу названо не було.

«Я почув, що Президент підтримує Україну щодо надання членства в НАТО, але яким буде шлях – зараз складно сказати», – констатував Володимир Зеленський.

Він зауважив, що під час зустрічі порушувалося питання безпеки в Чорноморському регіоні.

«Є предметне питання і предметні пропозиції. Ми їх обговорюватимемо зі США. Думаю, що міністр оборони США прибуде в Україну. Чекатимемо на його візит і на робочі підгрупи з цього питання», – наголосив Президент.

Як повідомив Глава держави, Україна запропонувала Сполученим Штатам низку ініціатив щодо двосторонньої співпраці.

«Деякі наші пропозиції були новими для США. Вони зацікавлені. Ми домовилися, що вони пропрацюють деталі цих пропозицій, і буде відповідь», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що під час зустрічі з Джозефом Байденом особлива увага була приділена питанню тимчасово окупованого Криму. За його словами, Сполучені Штати позитивно оцінили створення Кримської платформи.

«Це дуже потужна ініціатива, вважають США. Вони хочуть підтримувати цю ініціативу. Багато разів говорили про Крим. Щодо деокупації Криму, щодо полонених», – повідомив Глава Української держави.

Володимир Зеленський також зазначив, що він запропонував залучити Сполучені Штати Америки на рівні Президента до процесу мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Крім того, під час перемовин обговорювалися загрози від реалізації проекту «Північний потік – 2». За словами Володимира Зеленського, Україна отримала важливі гарантії від Джозефа Байдена стосовно того, що у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України з боку Російської Федерації чи інших сторін проекту Сполучені Штати гарантують запровадження санкцій проти «Північного потоку – 2».

«Я вважаю, що з нашого боку це велика перемога, хоча це складне питання», – наголосив Глава держави.

Президент України висловив сподівання, що Джозеф Байден відвідає нашу державу з візитом.