Перенесення зустрічі президентів України Володимира Зеленського й США Джозефа Байдена відбулося на прохання американської сторони й пов’язано з питаннями завершення евакуації з Афганістану.

Україна з розумінням ставиться до цього, зазначив прессекретар глави Української держави Сергій Никифоров у коментарі Укрінформу.

“Перенесення дати пов’язано з проханням американської сторони, тому що 31 серпня спливає термін, який “Талібан” дав на евакуацію людей з Афганістану. Зрозуміло, що зараз безпекові питання дуже критичні і, очевидно, що американська сторона хоче приділити якомога більше уваги питанням евакуації громадян”, - розповів речник.

Никифоров запевнив, що українська сторона сприйняла таке прохання з абсолютним розумінням і підтримує американських партнерів.

Він також зауважив, що напередодні кілька разів переносилась зустріч Байдена з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом. За його словами, це теж було пов’язано з ситуацією в Афганістані, зокрема, вибухами у Кабулі.

“Ми з розумінням ставимося до прохання наших партнерів і чекаємо на зустріч з президентом США”, - сказав прессекретар президента.

Водночас він проінформував, що зміна дати не впливає на формат, актуальним лишається зустріч у розширеному складі делегацій та президентів віч-на-віч.

Никифоров додав, що українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським вилітає до США вже сьогодні, а повернеться у неділю, 5 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в Білому домі заявили, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джозефа Байдена перенесли на 1 вересня. Попередньо вона планувалася 31 серпня.

Операція з виведення військ США з Афганістану має бути завершена 31 серпня.

15 серпня вранці таліби без бою ввійшли до Кабула. «Талібан» заявив, що контролює усю територію Афганістану. Президент Ашраф Гані залишив країну.

З країни наразі евакуйовано понад 110 тисяч осіб, ще тисячі очікують на евакуацію.

26 серпня внаслідок підриву терориста-смертника біля аеропорту Кабула загинули близько 170 афганців і 13 військовослужбовців США. Відповідальність за напад узяв на себе ІДІЛ.