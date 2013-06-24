У Регіональному медичному центрі родинного здоров’я провели дві унікальні операції. Долучили до них понад 20 фахівців. За хірургічними втручаннями онлайн слідкували американські колеги. Саме їх досвід у боротьбі з фантомними болями й використали лікарі Дніпропетровщини.

«Тема фантомних болів важлива, бо з ними людина не може проживати повноцінне життя. Фахівці цієї лікарні розібралися у ній. Використовували досвід американських колег. Така співпраця дозволила надати пацієнтові допомогу сучасного рівня», – зазначив заступник директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА Олексій Григорук.

Метод, який використали у медичному центрі Дніпропетровщини, запропонували американські хірурги. Він складається з двох етапів. На першому важливо віднайти нерв, який став причиною фантомних болів. Далі – його обробка та вкладання у спеціально підготовлену м’язову тканину.

«Завдяки сучасному обладнанню телемедицини наші друзі з Америки бачили всі деталі операції. На окуляри хірургів прикріпили спеціальні пристрої. Вони передавали картинку закордонним колегам», – розповів генеральний директор Регіонального медичного центру родинного здоров’я Олексій Власов.

На операційному столі був 47-річний Сергій Михайленко з Кіровоградщини. Двадцять років тому з ним стався нещасний випадок. Чоловік втратив праву руку та ногу. Весь цей час йому здавалося, що відсутні кінцівки болять.

«Це було і вдень, і вночі. Їх наче викручувало та зводило судомами. Вони пекли. Пив знеболююче. Інколи намагався перетерпіти ці муки, – ділиться чоловік. – Запропонували зробити операцію. Після першої минуло лише півтора тижні, а я вже забув про ті нестерпні відчуття».

Перше хірургічне втручання тривало понад три години. Друге – більше чотирьох.

«Половину часу ми витратили на пошук необхідного нерву. Це через те, що багато часу минуло після ампутації кінцівки. З такими операціями не можна затягувати», – пояснив завідувач відділення ортопедії та травматології Регіонального медичного центру родинного здоров’я Віктор Рокутов.

Та попри це історія Сергія Михайленка має щасливе продовження. За декілька днів чоловік планує одягти протези та, забувши про фантомні болі, крокувати вперед по життю. Фахівці ж Регіонального медичного центру родинного здоров’я й надалі готові повертати українцям якість їхнього життя.