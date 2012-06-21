Своєчасний початок опалювального сезону перебуває під загрозою через низьку активність виробників тепла з укладення трирічних угод на закупівлю газу. З компанією «Нафтогаз Трейдинг» їх уклали 493 виробники. Це близько 45% підприємств, які отримували паливо від «Нафтогазу» в попередньому сезоні. До компанії для укладання контрактів звернулося 572 підприємства теплокомуненерго та ОСББ, повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».

«Нафтогаз Трейдинг» звертається до ТКЕ та ОСББ (із власними котельнями) із проханням прискорити подачу відповідних заявок або активізувати пошук альтернативних постачальників газу. Місцевим органам влади та іншим власникам підприємств теплопостачання важливо вчасно ухвалити всі необхідні рішення і взяти на контроль контрактування обсягів газу, необхідних для своєчасного початку і стабільного проходження опалювального сезону.

ТКЕ та ОСББ запропоновано укласти трирічні угоди за довгостроковою ринковою ціною. На перший рік вона становить 7,42 гривні за кубометр (з 1 червня 2021 року до 31 травня 2022-го, з ПДВ, без урахування тарифу оператора ГТС).