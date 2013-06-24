Дорогі українці!

Вітаємо вас з великим святом – Днем Незалежності України! Воїни нашого батальйону зараз знаходяться на фронті, захищаючи нашу Державу від навали московських орків, та записали для вас щире відео-вітання зі святом! Все буде Україна, ми переможемо!

Мамо! Я твій син. Ти народила мене в любові та ласці, не спала ночами, та тяжко працювала. Ти поставила мене на ноги, ти зробила мене мужнім та непохитним. Ти навчила мене бути відвертим та справедливим.

І тому, мамо! Коли настав час, я пішов добровольцем тебе захищати. Я дав тобі присягу честі та вірності та ніколи її не зраджу! Обіцяю! Ми подолаємо цю навалу московських орків та звільнимо всі твої землі, мамо! Ми помстимось за всіх наших братів та сестер, за твоїх дітей! Ми відстоїмо нашу свободу та святе право дане Богом жити на власній землі!

Ми переможемо, мамо!