Ворожі ракетні атаки 10 та 11 жовтня, спрямовані на об’єкти цивільної енергетичної та телеком-інфраструктури, призвели до виникнення перебоїв зі зв’язком в Україні.

Оператори і провайдери за сприяння Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) в режимі 24/7 продовжують відновлювати інфраструктуру, яка постраждала від ворожих обстрілів, та стабілізують роботу мереж. Станом на першу годину після ракетних обстрілів перебої зі зв’язком могли відчути до 18% користувачів телеком-мереж. Уже 12 жовтня ймовірні труднощі зі зв’язком могли відчувати менше 2% користувачів.

«Зв'язок уже є. Є практично в усіх куточках нашої країни. Мобільна мережа зараз працює в надскладних умовах, адже на сьогодні більшість базових станцій мобільного зв'язку, станцій комутації працюють на внутрішньому живленні», – зазначив голова Держспецзв’язку України Юрій Щиголь під час прямого ефіру телемарафону «Єдині новини».

Крім того, відновлюється зв'язок і на щойно звільнених від російських військ територіях. Так, сьогодні мобільний зв'язок усіх мобільних операторів з’явився в 10 населених пунктах Півдня України.

«Схожа ситуація і на Харківщині. Одразу після звільнення міст туди заїжджають саме оператори і провайдери, які надзвичайно швидко відновлюють зв’язок, у тому числі з використанням супутникових систем Starlink», – повідомив Юрій Щиголь. За його спостереженнями, від звільнення населеного пункту до появи там повноцінного мобільного зв’язку минає близько тижня.

Держспецзв'язку закликає усіх громадян зробити свій внесок у стабільну роботу мобільного зв’язку в Україні та не перевантажувати мережі. Просимо тимчасово обмежити використання мобільного трафіку – вимкнути автозавантаження медіафайлів у месенджерах, перейти зі споживання відео на текстовий контент або хоча б знизити роздільну здатність потокового відео. Якщо зараз ваш мобільний оператор недоступний, радимо скористатися національним роумінгом – для цього потрібно в налаштуваннях смартфону вимкнути автоматичний вибір мережі та обрати одну з доступних мереж інших операторів.

В окремих регіонах користувачі можуть відчувати проблеми з доступом до фіксованого інтернету, що також пов’язано з пошкодженням мереж внаслідок ракетних ударів рашистів. Оператори і провайдери знають про ці пошкодження і ліквідовують їх наслідки.