Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Крім того, зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено.

За наявною інформацією острів Зміїний захоплений.

Нагадаємо, ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися.

Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.

Зазначимо, Держприкордонслужба продовжує активно діяти спільно з Збройними силами України та Нацгвардією, аби спинити ворога, який підступно напав на нашу країну.

Перемога буде за нами!

————————————-

Situation about Russian invasion

Infrastructure of Zmiiniy Island was destroyed after shelling by the ship artillery.

Besides, connection lost with border guards and warriors of the Ukrainian armed forces.

According to last information Zmiiniy Island was captured by the enemy.

During the day enemy tried to scare Ukrainian defenders of the island with the requirements to surround.

It should be noted, the SBGSU together with the Ukrainian armed forces and the National Guard of Ukraine continues to fight actively against enemy.

Victory will be ours!