Танк Т-80БВ модернізували на «Харківському бронетанковому заводі». 45-тонна бойова машина отримала відмінні ходові характеристики. Відео дріфту танка опублікував YouTube-канал Defense Express Channel.
В інформації про модернізований так йдеться, що броньовану машину оснастили газотурбінним двигуном потужністю 1250 кінських сил. Завдяки йому танк може розганятися до швидкості 70 кілометрів на годину.
Т-80БВ – це модернізована модель танка Т-80. Його випускають серійно. Машину поставляють на озброєння в десантно-штурмові війська і морську піхоту України. Цю версію від базової відрізняє оновлений динамічний бронезахист, апаратура для цифрового зв'язку і супутникової навігації. На танк також встановили тепловізійний приціл і нічні засоби спостереження.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»