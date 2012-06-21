Компанія Oppo представила недорогий смартфон, який буде випущений під назвою Oppo A7n. Це оновлена версія моделі Oppo A5s, яка отримала більше пам'яті і поліпшену фронтальну камеру.
Якщо у Oppo A5s було 3 ГБ оперативної пам'яті і фронтальна камера роздільною здатністю 8 Мп, то Oppo A7n отримав 4 ГБ оперативної пам'яті і фронтальну камеру, оснащену 16-мегапіксельним датчиком зображення.
Екран новинки має діагональ 6,2 дюйма при дозволі HD +, однокристальних систем Helio P35, 64 ГБ незалежної пам'яті. В основній камері встановлені датчики зображення роздільною здатністю 13 і 2 Мп. Об'єктиви мають діафрагму F / 2,2 і F / 2,4.
Представлений бюджетний смартфон з ємним акумулятором Oppo A7n
Ємність акумулятора становить 4230 мА • год, на задній панелі розташований дактилоскопічний датчик. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android Oreo з графічною оболонкою ColorOS 5.2.1.
Ціна поки що не повідомляється.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»