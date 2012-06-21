Найменший в світі смартфон раніше був лише гаджетом для під'єднання до звичайного смартфона.
Але тепер компанія Palm оголосила, що представлений минулого року Palm Phone тепер став самостійним смартфоном. Його вже почав продавати американський оператор Verizon за спеціальною ціною 199 доларів.
Акція триватиме до 1 травня, у цей день ціна підвищиться до 350 доларів. Із 3,3-дюймовим екраном Palm Phone вважається найбільш компактним сучасним смартфоном. Під час анонсу його позиціонували як компаньйона до основного смартфона. Працювати Palm Phone міг тільки в парі з іншим смартфоном на Android або iOS. Тепер його можна використовувати автономно, хоча і можливість підключення до інших смартфонам не зникла. Крім того, у смартфона покращилася робота камери і тривалість автономної роботи з допомогою програмного апдейта.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»