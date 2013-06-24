Швейцарська транснаціональна медична компанія Roche оголосила, що почала виробництво нового швидкого тесту на антиген, за яким можна визначити, яким вірусом інфіковано людину: COVID-19 чи сезонним грипом. Адже обидва ці захворювання мають дуже подібні симптоми.

Тест призначено для того, щоб його проводив медичний працівник, тому він не буде доступним у широкому продажу для проведення самотестування. Він показуватиме результат за тридцять хвилин, про це компанія Roche повідомила у пресрелізі.

«Дуже важливо, щоб лікар міг отримувати оперативну інформацію, інфіковано пацієнта коронавірусом чи грипом, особливо з огляду на те, що чергова хвиля пандемії збігається із сезонним зростанням захворюваності на грип», — заявив генеральний директор Roche Diagnostics Томас Шинекер.

Комбінований швидкий тест на антиген дасть змогу гарантувати, що медичні працівники вчасно почнуть правильне лікування й ухвалюватимуть відповідні рішення про карантин та інші епідеміологічні заходи. Тест здатний відрізнити коронавірусну інфекцію від інфекцій вірусів грипу А та В в пацієнтів, чиї симптоми нагадують ці два захворювання. У пресрелізі повідомлено, що цей тест на антиген може виявляти новий варіант коронавірусу Оmicron. Очікують, нові тест-системи будуть доступні у медичних закладах Європи із січня 2022 року.