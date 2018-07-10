Цими вихідними президенти України та Польщі Петро Порошенко та Анджей Дуда вшановували пам’ять жертв українсько-польського конфлікту часів Другої світової війни. Петро Порошенко вирушив до польського села Сагринь, де 1944 року польська Армія Крайова разом із Батальйонами хлопськими убила кілька сотень українців. А Анджей Дуда — до Луцька, де взяв участь у заходах, присвячених 75-й річниці Волинської трагедії.

За повідомленнями Укрінформу, планувалося, що заходи з вшановування полеглих українців і поляків будуть спільними, зокрема такої позиції дотримувався Київ. Проте, як повідомило агентству джерело у дипломатичних колах, польська сторона від цієї пропозиції відмовилася.

Політичні оцінки неприпустимі

Страшні сторінки минулого не повинні визначати сьогодення і спільне європейське майбутнє України та Польщі. З таким меседжем Президент Петро Порошенку прибув до села Сагринь, де взяв участь у відкритті Меморіалу пам’яті українців. «Добросусідські зв’язки українців і поляків по обидва береги Бугу нехай стають нерукотворним пам’ятником жертвам тієї трагедії і запорукою того, що братовбивства ніколи більше не буде в нашій спільній історії», — заявив Петро Порошенко. Він наголосив, що і в Україні, і в Польщі пам’ять про кожне трагічно обірване життя повинна остудити гарячі голови тих, хто навішує ярлики, розпалює ненависть, і тих, хто закликає до помсти.

У Польщі в березні цього року набув чинності закон про Інститут національної пам’яті. Він передбачає кримінальне переслідування тих, хто приписуватиме полякам злочини нацистів, зокрема вживатиме словосполучення «польські табори смерті», а також тих, хто заперечуватиме «злочини українських націоналістів», скоєні щодо громадян Польщі в період 1925—1950 років. Як повідомляє прес-служба АП, перебуваючи з робочим візитом у Сагрині, Петро Порошенко наголосив, що українська влада виступає проти односторонніх політичних оцінок спільного історичного минулого, оскільки вони не сприяють процесу історичного примирення. Київ розраховує на те, що положення польського закону про Інститут національної пам’яті щодо українців буде переглянуто. Він зазначив, що події на Холмщині, як і інші трагічні конфлікти між українцями і поляками в часи Другої світової війни, вимагають ретельних історичних досліджень. «І ці дослідження мають здійснюватися спільно українськими і польськими істориками та науковцями, базуватися на щирому прагненні встановлення історичної правди, хоч би якою гіркою вона була для кожної зі сторін», — заявив Петро Порошенко. Україна «рішуче засуджує брутальність і насилля як сьогодення, так і минулого» і закликає нинішнє і прийдешнє покоління українців і поляків не допустити трагедії, подібної до тої, яка розгорнулася на Холмщині у 1944 році, коли жертвами Армії Крайової стали сотні жителів села Сагринь та довколишніх сіл.

Від суперечок виграє Росія

Данину пам’яті нашим співвітчизникам, загиблим під час польсько-українського конфлікту 1943—1944 року, Петро Порошенко віддав під час робочої поїздки до села Гончий Брід, що у Волинській області, куди він прибув відразу після завершення поминальної церемонії в Сагрині.

На думку Президента, завжди в усі часи від суперечок між українцями і поляками виграє третій, не українець і не поляк, а той, «хто чинить агресію проти нашої держави зі сходу зараз, хто захоплює українські землі, хто здійснив незаконну анексію Криму, хто зараз всередині країни намагається вести гібридну боротьбу». Петро Порошенко наголосив, що Росія веде війну не тільки проти України, а й проти Польщі, проти всієї Європи, проти всього світу для того, щоб нав’язати свій «рускій мір». Зрозумівши, що прямий наступ неефективний, Москва вдалася до іншого методу: маніпулювання питаннями спільного минулого, аби вбити клин, зокрема, між польським та українським народами. «Моя позиція як Президента, як Верховного Головнокомандувача Збройних сил України чітка й однозначна, особливо беручи до уваги жахливий досвід російської агресії на сході нашої держави: будь-який злочин проти мирного населення не має виправдання і ніколи не має бути виправданим. Ми всі схиляємо голови перед пам’яттю українських і польських жертв Волинської трагедії, рішуче засуджуємо скоєні проти українців і поляків злочини і тих, хто їх скоював», — заявив Президент.

Час загоює найжахливіші рани

Польща — великий друг України, який підтримує її на шляху реформ. Про це заявив Анджей Дуда у Луцьку під час заходів із вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії. «Ми хочемо, щоб в Україні запанував мир і безпека», — цитує Дуду «Польське радіо». На його думку, сучасні українсько-польські відносини мають будуватися на історичній правді. «Сьогодні не може йтися про помсту, хоча біль від давніх подій ще відчутний. Проте я переконаний, що час заліковує навіть найжахливіші рани, які залишилися у серцях обох народів», — сказав Президент Польщі.

Він заявив про те, що сьогоднішнє покоління поляків усвідомлює, що Армія Крайова вбивала на Волині «простих людей, українців». «В історії обох народів Волинь — страшне місце на карті, яке позначене болем та глибокими спільними ранами», — зазначив Анджей Дуда. Проте він зауважив, що в історії Волинської трагедії «є дисбаланс: сто тисяч убитих поляків і п’ять тисяч загиблих українців, що є історичною правдою». Він звернувся до української влади з проханням надати можливість проводити наукові роботи, які дадуть змогу ідентифікувати всіх жертв Волинської трагедії.

Перебуваючи у Луцьку, Анджей Дуда відвідав також Собор святих апостолів Петра і Павла і взяв участь у святій месі. Під час спільної молитви митрополит Львівський Римсько-Католицької церкви, архієпископ Мечислав Мокшицький закликав пам’ятати історію та визнати гріхи як шлях до примирення, проявити смирення і не нести ненависть із покоління в покоління. Також присутні молилися за припинення війни в Україні, за мир у державі та за загиблих.