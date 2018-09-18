Уряду втретє вдалося виконати вимоги чинного законодавства і вчасно представити проект головного кошторису країни. Його доходи заплановано на рівні 1292,7 трильйона гривень за зростання ВВП у 3% і зменшення інфляції до 7,4%. Проект документа урядовці назвали «Бюджет розбудови країни».
«Ми вийшли на фіналізацію документа, який дає початок бюджетному процесу, — сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. — Важливо, щоб він був не тільки реалістичним, а й підтримував розвиток національної економіки і впровадження необхідних змін у війську, освіті, охороні здоров’я, інфраструктурі, а також виконання тих завдань, які визначено стратегією розвитку. Бюджет має дати відповіді на запитання, як ми маємо жити в 2019 році».
У документі збережено всі ключові напрями реформ, започатковані в попередні роки, а саме: фінансування армії, збереження темпів енергомодернізації країни й нарощування енергонезалежності, активне фінансування доріг.
Так само буде збережено програми підтримки агровиробників. «Ми залишаємо програму підтримки фермерства, розвиток тваринництва — дотації на велику рогату худобу, програму підтримки садів і виноградників. На селі має бути більше робочих місць», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Ще один незмінний пріоритет — поглиблення децентралізації. Головний інструмент у цьому сегменті — Державний фонд регіонального розвитку, а також фонди допомоги під час створення об’єднаних громад.
«Освіта. Сьогодні вона потребує ресурсів більше, ніж можемо дозволити. Але ми не залишаємо програми модернізації початкової школи — і тут чекаємо більшої ініціативності місцевої влади, — провадив далі Володимир Гройсман. — Сучасна система охорони здоров’я. За рік відновити систему, яку руйнували 25 років, дуже важко. Але… Ми розпочинаємо реформу екстреної медичної допомоги. Будемо пілотувати 5—6 областей, де відбуватимуться зміни. Будемо боротися за якість послуг».
З наступного року розпочнеться процес оплати послуг вторинної медицини – УЗД, консультації, аналізи тощо.
«Ми розпочнемо монетизацію субсидій і проведемо осучаснення пенсій, — пообіцяв глава уряду. — Наші ініціативи з підтримки народжуваності — це програма на багато років. Це той мінімум, який маємо зробити для маленьких українців». Так само у фокусі — питання культури.
Рішення про передачу проекту бюджету на 2019 рік до Верховної Ради урядовці проголосували одностайно. Втім, це лише початок тривалого бюджетного процесу. «Далі в нас розпочинаються тримісячні баталії. Але це вже третій наш бюджет. Країна живе. Якби нам не повісили 1,3 трильйона гривень боргу, ми зробили б у сотні разів більше, ніж зараз можемо собі дозволити. І системність наших дій відчутна», — запевняє Володимир Гройсман.