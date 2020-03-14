Зважаючи на події останнього часу щодо загрози поширення коронавірусу в Україні, Кабінет Міністрів схвалив рішення про можливості проведення засідань уряду в онлайн-режимі через обмеження, запроваджені в країні у зв’язку з карантинними заходами. Відповідну пропозицію перед початком виїзного засідання уряду, яке було відкритим для журналістів, вніс віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров: «Враховуючи загрози, які нас чекають, для стабільної роботи Кабміну внести зміни до регламенту роботи КМУ й запровадити можливість проведення онлайн-засідань КМУ». Він додав, що Кабмін має дозволити членам уряду брати участь у засіданнях за допомогою онлайн-трансляції, якщо вони будуть відсутні з різних причин. Згодом представники уряду одностайно проголосували за цю пропозицію.

Шахраям — зась!

Перед початком засідання міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що в аеропорту «Бориспіль» заарештували вантаж медичних масок завважки 1,5 тонни, які хотіли вивезти в Об’єднані Арабські Емірати та Італію. «Це один вантаж, два випадки. Зараз маски конфісковано. Кримінальне провадження має місце, будуть відповідати. Я вважаю, що ці маски повинні працювати на українців», — сказав він.

У зв’язку з цим Президент Володимир Зеленський, який взяв участь у засіданні Кабміну, наголосив, що така спроба вивезти важливі для країни медичні матеріали неприпустима. «Я просто впевнений, що потрібно таким людям, які не розуміють, що таке закон, не розуміють, що таке здоров’я, не розуміють, як бути єдиною країною в такі складні часи. Незважаючи на те що в нас у питанні з коронавірусом статистика порівняно з іншими країнами одна з найкращих, ми маємо зробити так, щоб нічого не погіршилось. Якщо люди цього не розуміють, то мені здається, що вони очікували дуже ліберального Президента й ліберального уряду, й ми такими були. Та якщо люди не розуміють, то треба робити жорсткі, серйозні висновки на рівні всіх наших правоохоронних структур», —

зазначив він.

Глава держави також сказав про неприпустимість заробляння на ситуації з коронавірусом і завищенні цін на експрес-тести: «Є речі, на яких не можна заробляти. Це війна і здоров’я людей. Зараз в аптеках ціна деяких тестів перевищує, на жаль, 10 тисяч гривень. У нас буде окрема розмова і з виробниками».

Монополії у містобудуванні не буде

Далі Володимир Зеленський перейшов до головної теми порядку денного засідання уряду — реформування системи містобудування. «Найболючішим залишається зловживання у будівництві саме великих об’єктів. Тому ми ліквідуємо монополію в галузі містобудування. Скажу зараз три слова, на які чекав увесь чесний будівельний бізнес України: ми ліквідуємо ДАБІ», — виголосив Президент.

Він запевнив, що відтепер процес отримання державних послуг буде прозорим, зручним, із мінімальним впливом чиновників на ухвалення таких рішень. «За ці роки чиновники набудували в цій галузі хмарочос із різних схем і договорняків, найбільшим джекпотом була видача дозволів у галузі містобудування, навіть щодо малого будівництва», — нагадав Президент. Ще торік у грудні уряд почав руйнувати корупційні схеми у цій галузі, зокрема запрацював електронний кабінет забудовника, й відтоді автоматизовані послуги надають миттєво та без участі чиновників, повідомляє УНІАН.

За цей час електронним кабінетом українці скористалися вже понад дві тисячі разів. «В уряді можуть змінюватися обличчя, але курс держави має бути і залишається незмінним. Його важливим елементом є і буде подолання корупції», — наголосив глава держави.

Отже, одностайним голосуванням Кабінет Міністрів ухвалив рішення про ліквідацію архітектурно-будівельної інспекції та створив Державну інспекцію містобудування (ДІМ).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оцінив обсяг корупції в будівельній галузі: «Корупційний ринок колосальний. Там цифри вражають, якщо множити метраж, який вводили в Україні, на кількість об’єктів. Це, напевно, бюджет одного з великих міст України, — сказав він і додав, що фактично ціну регулює ринок: — Там є певна рентабельність. Рівень корупції в ДАБІ коливався в межах 5—10 доларів за метр квадратний залежно від складності об’єкта й порушень, які були під час надання документації та введення в експлуатацію. Ось вам цифри, можете брати метраж і множити економію забудовників і учасників ринку».

Прем’єр також зазначив: «На нашу думку і на думку всіх учасників будівельного ринку, ДАБІ — корупційний кліщ, який забирав оборотні кошти з будівельного ринку». Він повідомив, що замість ДАБІ буде створено три державні служби: Державну сервісну службу містобудування, яка виконуватиме функції реєстру; Державне агентство техрегулювання (параметри, ДБН, єврокоди), а також Державну інспекцію містобудування, яка виконуватиме функції контролю в будівництві. Ці нові органи повноцінно запрацюють до кінця вересня 2020 року. Далі потрібно буде внести зміни до законодавства й розробити систему з переведення роботи нових структур в електронний формат.

Прем’єр уточнив, що заплановано відкрити електронний кабінет забудовника для об’єктів із класом наслідків СС2 і СС3. Крім того, розпочато розроблення нового реєстру будівельної діяльності, який буде об’єктоорієнтованим.

Далі під час засідання уряд ухвалив рішення про тимчасове припинення пішохідного сполучення в деяких пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю. Міністр внутрішніх справ заявив, що під час карантину через контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі та адміністративній межі із Криму в Україну пропускатимуть лише українців, які мають реєстрацію на неокупованій території: «Ми пропонуємо режим обмежень для іноземних громадян стовідсотковий у пунктах зіткнення, пунктах пропуску, і ми пропонуємо пропускати громадян України, які мають реєстрацію на неокупованій території, щоб мати більший контроль».

Тобто, за словами Арсена Авакова, якщо громадянин України проживає на не підконтрольній Україні території, має там місце реєстрації, то його не можуть пропустити на неокуповану територію України, доки діє карантин.

Також уряд ухвалив рішення доручити Державній митній службі припинити оформлення вантажів за переліком заборонених на експорт товарів, зокрема засобів індивідуального захисту протиепідемічного призначення українського виробництва. Прем’єр-міністр доручив невідкладно надати відповідний протокол митним органам.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»