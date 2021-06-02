Під час форуму «Мандруй Україною» представники центральної і місцевої влади наголошували на підвищенні привабливості регіонів як важливої перспективи для розвитку країни

Тернопільщина — одна з областей, де туристам завжди буде цікаво. Тут їм не лише запропонують смачні страви, крафтову продукцію на різний смак, а й розмаїття туристських локацій. В області є замки, печери, Дністровський каньйон, водоспади, Подільські Товтри — Медобори, релігійні святині, численні пам’ятки архітектури, культури та історії, старовинні міста й багато іншого. Туристичний потенціал краю значний. Про це говорили й на форумі «Мандруй Україною. Тернопілля», на який приїхали туроператори, народні депутати України, представники центральної, обласної та місцевої влади, бізнесу, засобів масової інформації. Триденна програма форуму була насичена. В її межах організували огляди, відвідування туристських принад краю. Відбулося й засідання за круглим столом, на якому йшлося про розвиток туризму як постіндустріальної перспективної галузі.

«Маємо багато цікавинок для подорожувальників»

Володимир ТРУШ,

голова Тернопільської облдержадміністрації:

— Пандемія коронавірусної хвороби змінила формат відпочинку. Українські туристи почали мандрувати Україною, й саме це стало поштовхом відкрити нові локації, зокрема в нашій області. Тернопілля готове з радістю відчинити двері, розкрити обійми для подорожувальників, усіх, хто хоче пізнати наш чудовий край. Ми ж маємо що показати мандрівникові.

У краї 34 старовинні замки, релігійні святині та унікальні сакральні пам’ятки, безліч природних об’єктів, зокрема Дністровський каньйон, Медобори, Кременецькі гори, печери, водоспади, які можуть зацікавити, захопити українських та іноземних туристів.

Ми часто запитуємо людей, в яких країнах вони побували. Але варто поцікавитися, що вони бачили в Україні. У нас так багато пам’яток, що можемо пишатися цим і влаштовувати надзвичайні атракції для туристів, щоб вони збагачувалися знаннями та відомостями про рідну країну.

Як відомо, в межах програми «Велика реставрація» цього року проведуть відновлювальні роботи на 22 об’єктах культурної та історичної спадщини. Два з них — на Тернопільщині: Збаразький та Чортківський замки. На Збаразький замок чекає капітальний ремонт і реставрація перехідного мосту й ескарпових стін. У Чортківському замку ліквідують аварійний стан даху пам’ятки архітектури національного значення XVII сторіччя. Переконаний, що це дасть нам змогу привернути увагу більшої кількості туристів, що сприятиме економічному піднесенню регіону, вдихне нове життя в нашу культурну спадщину.

Прагнемо втілити проєкт «TERNOPIL*YA: new emotions». Маємо стати своєрідним туристичним хабом — подільськими воротами в Україну, регіоном із сучасною туристичною і транспортною інфраструктурою. Стараємося, аби захопливі та яскраві враження подорожувальників від нашого мальовничого Тернопілля, його туристичних принад підсилювали й гастрономічні фішки, тож залучаємо до цього процесу виробників продукції, насамперед крафтової. Хочемо, щоб туристи поверталися до нашого краю по смак, емоції.

«Як доїхати, що подивитися і куди витратити гроші»

Євгенія КРАВЧУК,

заступниця голови Комітету ВР України

з питань гуманітарної та інформаційної політики:

— Аби туризм на Тернопіллі був успішним, нам треба забезпечити три складові: як зручно доїхати, що подивитися, куди витратити гроші (де зупинитися, поїсти, пожити, розважитися). Якщо говорити про те, як зручно доїхати і що подивитися, то це територія, де велику роль відіграє держава та партнерство з нею. Є нарешті розуміння, що туризм має бути складовою економіки. Завдяки втіленню програми «Велике будівництво» є сучасне покриття трас М-19, тривають роботи на шляху Н-18 Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль і на відрізку дороги М-30 Стрий — Ізварине. І це область, до якої ви нещодавно боялися їхати автомобілем. Тепер можна й треба.

Третя складова — куди витратити туристові гроші. Ідеться про розвиток туризму на місцях. Це прерогатива місцевої влади та бізнесу. Тут потрібна мудра маркетингова стратегія, розуміння, як запакувати все те, чим багата Тернопільщина, — класний продукт. Люди прагнуть хліба і видовищ, а викласти всю інформацію про це треба у соціальні мережі.

«Мандруй Україною» — масштабний всеукраїнський проєкт, що народився в тісній кооперації держави, бізнесу, креативних індустрій та туризму. Маємо виробити ще й стратегію для кожного регіону. Варто знати, що Український культурний фонд має програму «Культура. Туризм. Регіони», яка доступна для громад, областей. Цього року передбачено 60 мільйонів гривень на втілення відповідних проєктів, зокрема на створення туристських маршрутів.

Приємно, що всі учасники заходу зазначили: вперше за роки незалежності культура і туризм нарешті потрапили у фокус уваги зокрема народних депутатів.

«Готуємося до другого читання оновленого законопроєкту «Про туризм»

Дмитро НАЛЬОТОВ,

народний депутат України,

голова підкомітету ВР України

з питань туризму та курортів:

— Туризм — не лише економіка. Це й патріотизм, адже йдеться про нашу культуру, міста й села, архітектуру, національну кухню, народні промисли, традиції та обряди. У парламенті в закон про підтримку культури, туризму та креативних індустрій внесли значну правку про зниження відсотка ПДВ для засобів розміщення з 20 до 7, яка діятиме на постійній основі. Це зробить Україну конкурентоспроможною на міжнародному рівні, адже інвесторам стає вигідним вкладати кошти у туристичну галузь.

Наприкінці цьогорічного квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні оновлений законопроєкт «Про туризм». Це певна реформа галузі. Є окремий розділ «Розвиток туризму», в якому ставимо наголос на тому, що пріоритет держави — в’їзний туризм. Скасовуємо ліцензування для туроператорів, які займаються внутрішнім туризмом, щоб дати змогу більшим компаніям зайти та розвивати туристичну галузь.

Створюють єдиний туристичний реєстр — електронна база даних для суб’єктів турдіяльності, для взаємодії між ними, з державою. Змінюються підходи до інвентаризації засобів розміщення, безпеки туристів, фінансового забезпечення туроператорів. Ідеться про обов’язкову страховку на повернення наших туристів з-за кордону, якщо вони потрапили там у складну ситуацію. Вводиться термінологія згідно із сучасними нормами та Всесвітньої туристичної організації UNWTO.

Готуємося до другого читання законопроєкту. На базі підкомітету спілкуватимемося з кожного розділу на окремих засіданнях, тож запрошуємо всіх долучитися. У соцмережах відкрили платформу, де можна реєструватися і обговорювати цей законопроєкт.

Із Тернопільщиною знайомий давно. Ще у шкільні роки я займався спелеологією й відвідував місцеві печери. На жаль, мало хто в нашій країні знає, що тут є найдовша печера в Україні, Євразії та друга за протяжністю у світі «Оптимістична». На Тернопіллі на вас чекатиме активний туризм, отже емоції, що важливо для туристів.

«Слід відкривати для українців різні регіони України»

Мар’яна ОЛЕСЬКІВ,

голова Державного агенства

розвитку туризму України:

— Агентство відповідає за втілення промоційної кампанії «Мандруй Україною». Дуже важливо відкривати для українців регіони, які мають великий туристичний потенціал. Тернопільщина — одна з них. Останні два роки про туризм говорять як про один з поштовхів для економічного розвитку країни та регіонів зокрема. Робитимемо все спільно з облдержадміністрацією, профільним міністерством, народними депутатами, аби гідно показати Тернопільщину українцям. Нехай і не відразу буде потік туристів, але крок за кроком, упевнена, цей край становитиме конкуренцію іншим областям.

Торік ми розпочали масштабну кампанію «Мандруй Україною» з відновлення внутрішнього туризму. Цей проєкт виник у тісній співпраці держави, бізнесу, креативних індустрій і туризму. Ми попросили сто відомих людей у соцмережах поділитися під гештегом #Мандруй Україною місцями в нашій країні, які їм сподобалися під час відвідування. Про це написали чи не всі українські топзірки. Ми стали працювати з Офісом Президента, народними депутатами, ЗМІ, областями, зняли п’ять відеороликів, не витративши державних грошей. Із часом, провівши опитування, дізналися, що 10% людей чули про проєкт «Мандруй Україною». Нині ми збільшили до понад 100 тисяч дописів із цим гештегом в інстаграмі, є велика кількість переглядів у YouTube та кілька мільйонів — у ТikTok. Є тревел-шоу рідною країною з популярним телеведучим Дмитром Комаровим. Веду до того, що маркетинг можливий з нульовим бюджетом. А ще потрібно мати велике бажання, оригінальні думки та працювати.

Цього року наш бюджет 100 мільйонів гривень. Сума, звісно, мала. Але для нас це початок, тож повинні якнайефективніше все використати. Значну кількість коштів спрямуємо на цифровий маркетинг. Це вперше в Україні, бо досі всі їздили на виставки, друкували багато поліграфічної продукції, але люди нині більше черпають інформацію про мандри з електронних засобів.

Маркетинг — важлива складова, маємо ідеї залучення відомих людей до популяризації конкретних туристських маршрутів, об’єктів. Є велике бажання працювати із громадами, областями, які формують і здійснюють комплексні турпродукти.

Кошти з бюджетних 100 мільйонів гривень витрачатимемо не лише на маркетинг, а й на створення єдиного туристичного реєстру, великого єдиного порталу про туристські можливості України. Найближчим часом на розроблення цього сайту оголошуватимемо тендер. Гадаю, недоречно, щоб кожна область створювала власні вебсторінки, тож на порталі розміщуватимемо інформацію про кожен регіон нашої країни. Зважатимемо на статистику, аби знати, куди туристам цікаво їхати. Задля цього нам теж потрібен єдиний туристичний реєстр і всі дані про засоби розміщення, бо без цифр не можемо збагнути, який регіон найпопулярніший серед українців.

«Працюємо у тісній комунікації з усіма рівнями влади»

Лариса ПЕТАСЮК,

заступниця міністра культури

та інформаційної політики України:

— Існують проблеми: брак належної державної підтримки розвитку туристичної галузі, недостатність системності в управлінні галуззю, незадовільний стан туроб’єктів, зокрема культурно-природної спадщини, низький рівень інформаційного супроводу туристичної діяльності. І нинішній круглий стіл — один зі способів поширення інформації, щоб ми розуміли, які в нас об’єкти, куди залучати туристів. Маємо привести їх у відреставрований об’єкт, який їм буде цікавий, і створити інфраструктуру для задоволення звичайних потреб, щоб їм було безпечно й комфортно.

Об’єкти культури, природи цікаві для туриста. Вони важливі, аби визначити міжнародний індекс конкурентоспроможності, до якого йдемо. Узялися за втілення першого етапу програми «Велика реставрація». Після ухвалення закону зможемо спрямовувати субвенції на місця, щоб у такий спосіб відреставрувати пам’ятки архітектури, культури.

У світі кожне десяте робоче місце — в галузі туризму. І нам слід іти до такого показника, а не до 3—4%, які в нас є. Потрібно створювати робочі місця, розвивати регіони й залучати якомога більше туристів.

Шукаємо способів, як урегулювати питання, які постають перед туристичною галуззю. Адже розвиток туризму потребує державної підтримки, координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Тож працюємо у тісній комунікації й багато ідей втілюємо за участю представників усіх рівнів влади.

Матеріали круглого столу

підготував Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

(фото автора)