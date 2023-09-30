Україна потребує більше систем ППО від країн-членів НАТО, щоб захистити свою критичну інфраструктуру, яка весь час піддається ракетним атакам росіян. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

«Генеральний секретар погодився докласти зусиль для допомоги, підтримки нас у цьому питанні, мобілізації держав-членів Альянсу саме із цією метою», — сказав журналістам Володимир Зеленський.

російський терор має програти

Президент пояснив, що російські війська фактично щоночі інтенсивно атакують із повітря. «В умовах таких інтенсивних атак проти українців, проти наших міст, проти наших портів, які важливі для глобальної продовольчої безпеки, потрібна й відповідна інтенсивність тиску на росію та посилення нашого повітряного щита. Світ має бачити, як російський терор програє, аби наші спільні цінності виграли», — наголосив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що перемога України в цій неспровокованій та злочинній війні, яку розв’язала росія, гарантовано забезпечить довгострокові безпеку та мир, і не лише для нашої держави, а для всього континенту. За словами Президента, на сьогодні Київ і НАТО ведуть розмову як «де-факто союзники, і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу. Ми робимо все, щоб наблизити цей час.

Президент відзначив підсумки співпраці України й НАТО, в межах якої створено оборонні коаліції. На його переконання, членство нашої держави в Альянсі буде абсолютно природним і таким, що посилює й Україну, й НАТО, повідомляє пресслужба ОПУ. Як наголосив глава держави, започаткований на Вільнюському саміті новий формат співпраці Рада Україна — НАТО має забезпечити рух нашої держави до Альянсу та практичну взаємодію.

Окремо Президент України і Генеральний секретар НАТО обговорили саміт Альянсу, який відбудеться наступного року у Вашингтоні. Сторони погодилися, що цей саміт має стати результативним для України та НАТО. «З цією метою наші команди невідкладно розпочнуть підготовку відповідних спільних дій», — повідомив глава держави.

Альянс і надалі надаватиме зброю

Єнс Столтенберг зазначив, що Україна має потужну підтримку всіх країн — членів НАТО. За його словами, члени Альянсу й надалі надаватимуть Україні найсучасніші засоби для відбиття російського вторгнення, зокрема танки, сучасні системи ППО, а також тренуватимуть пілотів для літаків F-16.

«Що сильнішою стане Україна, то ближче ми підійдемо до припинення російської агресії», — наголосив Генеральний секретар.

Відповідаючи на запитання журналістів, Генсек запевнив, що він «постійно заохочує» країни-члени НАТО надавати Україні більше озброєнь, зокрема систем ППО. Він зазначив, що в НАТО ще торік виникло розуміння необхідності поповнення запасів боєприпасів, і нагадав про зустріч із представниками оборонної промисловості, яка відбулася у червні.

«Немає оборони без промисловості. Можу підтвердити, що НАТО має рамкові контракти на виробництво основних боєприпасів на 2,4 мільярда євро. З них мільярд — уже укладені контракти. Ідеться про артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, протитанкову зброю, боєприпаси для основних бойових танків», — розповів очільник НАТО. За його словами, форум оборонних індустрій, який відкрився в Києві, може стати додатковою можливістю в контексті нарощування виробництва.

путін втратив контроль над війною

Цими днями до Києва також прибули міністри оборони Франції та Великої Британії Себастьян Лекорню і Грант Шаппс. Розмовляючи із главою оборонного відомства Франції, Володимир Зеленський відзначив усебічну допомогу Україні від Парижа.

Було детально обговорено подальші кроки з посилення обороноздатності України за підтримки Франції, зокрема можливості започаткування спільного виробництва певних видів озброєння. Глава держави відзначив ефективність наданої Францією військової допомоги, зокрема зенітно-ракетних комплексів SAMP/T, самохідних артилерійських установок Caesar та далекобійних ракет SCALP-EG. Окрему увагу було приділено посиленню української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Володимир Зеленський вручив Себастьяну Лекорню орден «За заслуги» ІІ ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Під час переговорів з новопризначеним державним секретарем з питань оборони Великої Британії глава держави подякував за величезну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни. «Дякую від імені всієї країни за все те, що ви для нас робите», — сказав Президент.

Володимир Зеленський високо оцінив рівень співпраці з Великою Британією в оборонній галузі, що дає змогу істотно розширювати спроможності української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї. Співрозмовники обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін, який прибув до Києва разом з очільником оборонного відомства, повідомив, що він та його колеги обговорили з українською стороною нові зобов’язання щодо військової допомоги за підсумками недавнього засідання у форматі «Рамштайн». Ці зобов’язання мають допомогти зміцнитистійкість України протягом зими та після неї.

«Нещодавніудари по Чорноморському флоту— ще один приклад того, як Україна утримує ініціативу. путін втратив контроль над війною, яку він розпочав, і, як наслідок, росія ослабла. Цей візит посилив моє переконання, що Україна переможе. Велика Британія підтримуватиме українців на кожному кроці», — пообіцяв Тоні Радакін.