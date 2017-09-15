До Києва для участі у щорічному зібранні Ялтинської економічної стратегії (YES) прибуло чимало представників політичних і бізнесових еліт провідних країн світу. В одному з ділових центрів на Бессарабці стовідсотково буде про що поговорити й кого послухати, включно з першими особами нашої держави.

А напередодні офіційної церемонії відкриття представники вітчизняного та іноземного бізнесу — члени American Chamber of Commerce in Ukraine, European Business Association і Спілки українських підприємців — зібралися в столичному «Інтерконтиненталі» за ініціативи голови Національної інвестиційної ради Бориса Ложкіна задля не?офіційної зустрічі з Президентом Петром Порошенком і Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Глава держави запевнив представників підприємницьких кіл і потенційних інвесторів, що Україна має намір і далі поглиблювати співробітництво з Європейським Союзом задля розвитку всіх секторів економіки й державних інституцій. Адже наша мета незмінна: набуття членства в ЄС. «Ми розширюватимемо нашу співпрацю з Євросоюзом. Я вірю в те, що ми зможемо увійти до шенгенського cоюзу. Я вірю в те, що ми зможемо увійти до митного європейського союзу. Я вірю в те, що ми зможемо увійти до єдиного енергетичного союзу. Вірю, що Україна буде членом єдиного авіаційного простору», — конкретизував Петро Порошенко.

«Це кроки перед тим, як буде відкрито для нас членство в ЄС, членство в

НАТО. Але для цього ми маємо з вами спільно наполегливо і ефективно попрацювати — для того, щоб відповідати критеріям», — цитує департамент прес-служби АП слова Президента. Уже зараз значно зросла питома вага ЄС у нашій зовнішній торгівлі. Так, 2009 року вона становила 25%, у 2014 році — 30%, зараз — майже 40%.

Одним із прикладів продовження поглиблення співробітництва України з ЄС глава держави назвав підтримку його ініціативи, спрямованої на скасування плати за роумінг для українських громадян у країнах Євросоюзу. «Ініціативу, яку я висунув рівно рік тому щодо роумінгу для українських громадян в ЄС, кілька днів тому було підтримано Європейським парламентом. Вона вже увійшла в проекти документів на саміт «Східного партнерства», який цієї осені відбудеться в Брюсселі», — анонсував глава нашої держави.

А наступного тижня він очікує від Верховної Ради позитивного голосування, яке завершить епопею багатостраждальної судової реформи. «Щоб не здавалося, ніби ми носимо рожеві окуляри й не бачимо тих проблем, з якими бізнес стикається щодня. Ми не збираємось далі миритися з несправедливим судочинством, де бізнес і громадяни не можуть знайти правди й справедливості. І саме тому не погоджуємося на будь-які сценарії, які відтермінують запровадження судової реформи», — рішуче запевнив Петро Порошенко.

Йдеться, зокрема, про ліквідацію вищих спеціалізованих судів, старого Верховного Суду й формування нового шляхом прозорої процедури, підтриманої міжнародними партнерами. «Це світло в кінці тунелю, яке гарантує, що інвестор, громадянин, підприємець зможе знайти правду і захистити свої інтереси», — додав Президент.

До підприємців він звернувся з проханням підтримати необхідність проведення і прискорення судової реформи. Зокрема закликав брати участь у роботі Громадської ради доброчесності, щоб не допустити реінкарнації суддів, які представникам бізнесу відомі з негативного боку: «Ми — партнери. Ми по один бік барикад. Наголошую, що це наша спільна битва».

А Володимир Гройсман розповів учасникам зібрання, що проект державного бюджету на наступний рік не передбачає істотних податкових змін, а саме збільшення податків чи зміни ставок. «Ми маємо забезпечити повну прогнозованість для підприємців — ставки податків не змінюватимуться. Ми зберігаємо за всіма податками сталу систему», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ слова Прем’єр-міністра.