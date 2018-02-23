Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен, який перебував у Києві з робочим візитом, анонсував нову програму підтримки прав людини, демократії та економіки в Україні на загальну суму 65 мільйонів євро. Про це він заявив на спільній прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним. «Україна — партнер, оскільки вона обрала європейський вектор розвитку і стала на шлях складних, але необхідних реформ», — заявив Андерс Самуельсен, наголосивши, що для Данії та Європи стратегічно важливо те, щоб нова Україна досягла успіху в реформах, а для цього їй потрібна міжнародна підтримка.

Він наголосив, що в Україні має якнайшвидше запрацювати Антикорупційний суд, який стане ключовою ланкою в діяльності антикорупційних інституцій. «Початок роботи Антикорупційного суду гарантуватиме, що всі антикорупційні інституції працюватимуть спільно, даючи видимі результати в боротьбі з корупцією», — цитує УНІАН слова данського дипломата.

Під час прес-конференції відбулася церемонія підписання спільних запрошень на Міжнародну конференцію з питань реформ в Україні, яка відбудеться в Копенгагені 27 червня. «Ідея цієї конференції — не просто поговорити про реформи, а здійснити відчутні кроки, які зроблять Україну демократичнішою, більш європейською, ближчою до того уявлення, яке всі маємо», — наголосив Павло Клімкін. За його словами, сьогоднішня Україна поки що не має шансів стати членом Євросоюзу і НАТО, але майбутня «за допомогою наших друзів» обов’язково заслужить на це.

Глава МЗС Данії заявив, що з нетерпінням очікує на проведення в Копенгагені цієї конференції, на яку запрошено представників міжнародної спільноти та уряду України, і висловив сподівання, що вона стане «справжнім рушієм змін». Головними темами конференції будуть: ефективне управління, боротьба з корупцією, економічний розвиток і зростання. «Україна мусить скористатися моментом, щоб продовжувати реформи для побудови надійного, стабільного і процвітаючого майбутнього свого народу», — переконаний пан Самуельсен.

Під час зустрічі глави зовнішньополітичного відомства Данії з Президентом Петром Порошенком було обговорено ситуацію на Донбасі, імплементацію мінських домовленостей і звільнення українських заручників та політичних в’язнів. Київ і Копенгаген дотримуються спільних підходів до розгортання миротворчої місії ООН на окупованій території Луганської й Донецької областей, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону.

На цей рік уряд України підготував 35 економічних законопроектів, покликаних поліпшити економічну ситуацію у країні. Про це главі МЗС Данії повідомила під час зустрічі віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Андерс Самуельсен зауважив, що успішна боротьба з корупцією «приверне інвестиції та змінить обличчя України на міжнародній арені». На його думку, українська влада мусить поліпшити стратегічні комунікації щодо змін в Україні для внутрішньої й зовнішньої аудиторії. «Ви маєте активно просувати аргументи, спроможні ліквідувати скептицизм у Європі щодо України, бо європейці замислюються, чому вони мають виконувати свої зобов’язання, якщо Україна сама цього не робить. І цей негатив активно підтримує російська пропаганда», — пояснив дипломат.

Іванна Климпуш-Цинцадзе погодилася, що напередодні виборів популістські сили експлуатуватимуть негативні новини. А позитивні часто не викликають інтересу в медіа, їм не надають належної уваги. Це грає на руку агресору, який кидає дедалі нові пропагандистські сили на те, щоб завдати якомога більшої шкоди іміджу України, визнає віце-прем’єр.

Міністр закордонних справ Данії переконаний, що ухвалення пріоритетних для економічного зростання законопроектів «може змінити всю картину». А напередодні конференції, присвяченої реформам в Україні, це може стати чудовою історією її успіху й показати прогрес міжнародним партнерам. «Але важливо пам’ятати, що ці зміни ви робите передусім для самих себе. Необхідно донести це до свідомості населення», — наголосив він. Урядовці обговорили співпрацю в секторі безпеки та оборони. Данська місія співпрацює з Міністерством оборони України та офісом реформ при ньому. Це відбувається в межах програми «Мир і стабільність».

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»