Українців не зламала війна. Вона їх згуртувала. Кожен на своєму місці докладає максимум зусиль, щоб у цей непростий час достойно підтримати державу і допомогти їй іти до перемоги. Надійне плече підставляють і медики, які, жертвуючи життям, виносять поранених з поля бою. Вони кидаються рятувати людей з-під завалів після цинічно-злочинних російських ракетних чи артилерійських обстрілів. Без відпочинку оперують поранених, щоб урятувати кожне життя. У цьому українським лікарям допомагають іноземні колеги.

За словами заступниці міністра охорони здоров’я Ірини Микичак, чимало країн-партнерів приймають українських пацієнтів, а саме: Німеччина, Франції, Ірландія, Італія, Данія, Швеція, Румунія, Люксембург, Бельгія, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Австрія, Норвегія, Литва, Фінляндія, Польща, Чехія та Норвегія.

«Ці країни приймають і військових, і цивільних з комбінованими важкими мінно-вибуховими травмами, опіками, онкохворих та пацієнтів із захворюваннями, які потребують спеціалізованого лікування», — поінформувала Ірина Микичак, перебуваючи в Харкові.

Вона зазначила, що під час повномасштабного вторгнення росії в Україну наша держава повністю взяла на себе видатки на фінансування лікування й подальшої медичної реабілітації українських захисників та цивільних.

Рятівний алгоритм

«Попри воєнний стан, в Україні працює розгалужена система закладів охорони здоров’я, де медичну допомогу надають кожній людині — і цивільній, і військовій. Із перших днів війни працює повноцінний єдиний медичний простір. Ми разом з партнерами робимо все можливе, щоб громадяни України, які постраждали внаслідок російської агресії, отримали потрібну медичну допомогу та подальшу реабілітацію. Спершу військові та цивільні, звільнені з полону, проходять спеціалізовані медогляди, на яких фахівці визначають, чи є потреба в амбулаторному або спеціалізованому лікуванні, чи є потреба продовжити лікування за межами України, в європейських клініках.

Усі медогляди, лікування та подальша реабілітація звільнених з полону пацієнтів безплатні й забезпечуються коштом державного бюджету у визначених медичних закладах. Завдяки чіткій логістиці та взаємодії Міністерства охорони здоров’я України та Європейської комісії організовано евакуаційні рейси з різних регіонів України, зокрема тих, де тривають активні бойові дії. Завдяки цій співпраці звільнені з полону захисники України проходять лікування у клініках ЄС, скориставшись механізмом медичної евакуації», — цитує слова Ірини Микичак пресслужба МОЗ.

До слова, такий алгоритм, коли здійснюється медична евакуація постраждалих для лікування та/або реабілітації за кордоном, працює з перших днів війни. Лише протягом минулого тижня вдалося евакуювати та доправити на спеціалізоване лікування 45 українських пацієнтів.

Раніше МОЗ інформувало, що в середньому щотижня здійснюють по чотири евакуаційні рейси для лікування українців за кордоном. Завдяки співпраці МОЗ та Єврокомісії, за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я, уряду Польщі та багатьох міжнародних партнерів вдалося евакуювати спеціалізованим медичним транспортом з різних міст України до закордонних клінік вже понад 1400 українців. Понад 500 онкохворих дітей продовжили лікування у Європі, США і Канаді завдяки організації 15 медичних конвоїв з України до дитячого онкохабу UNICORN (Польща). Дітей направляють на лікування у провідні дитячі онкоцентри, які визначила Міжнародна спільнота дитячих онкологів.

Психологічне здоров’я

Ірина Микичак наголошує, що частина полонених, крім лікування ускладнених травм та поранень, особливо потребують психологічної підтримки та реабілітації.

«Ще одне важливе завдання для нас — психологічна реабілітація та підтримка українських громадян. Адже збереження психічного здоров’я українців — головна умова для майбутнього відродження країни. Наслідки війни стосуватимуться і наших військовополонених, і їхніх родин, поранених громадян, осіб, які втратили рідних або змушені залишати домівки, роботу та звичне щоденне життя.

Через війну хтось перебував у полоні, а хтось зазнав насильства та пережив окупацію. Саме для того, щоб допомогти людині перемогти цей біль, вистояти та пережити наслідки війни, з ініціативи першої леді України разом з МОЗ та міжнародними партнерами формується Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Працюємо над тим, щоб кожен українець та українка, незалежно від території чи регіону, міг отримати компетентну психологічну допомогу. Щоб у кожній громаді працювали спеціалізовані осередки психологічної підтримки та допомоги», — каже заступниця міністра.

Важлива коректна робота з родичами військовополонених. Від початку широкомасштабного вторгнення рф на територію України діє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. За інформацією заступниці міністра оборони Ганни Маляр, штаб уже провів 380 особистих прийомів людей, які шукали своїх безвісти зниклих родичів, і понад 3000 консультацій телефоном. Він опрацював понад 6000 запитів про статус особи. Адже люди, які розшукують родичів та друзів, мають володіти інформацією, що відбувається зі звільненими полоненими й куди звертатися за потреби.

До слова, загалом було проведено 24 обміни під час яких 808 осіб повернуто з російського полону.

Наталя ПИСАНА,

для «Урядового кур’єра»