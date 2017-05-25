22 травня 2017 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» опублікувало сімнадцятий рейтинг надійності банківських депозитів на основі публічної інформації.

Сбербанк збирається залишити Україну

У ТОП-15 рейтингу банків з надійними депозитами залишилися всі банки з участю держави в капіталі. Найкращу оцінку серед держбанків отримав ПриватБанк, який розташувався на сьомій позиції, хоч раніше був на десятій. Проте 13-е і 14-е місця посіли Укрексімбанк та Ощадбанк відповідно — обидва покращили свої позиції на одну сходинку. Позиції держбанків у рейтингу надійності депозитів залишаються незмінно високими.

Банки з участю в капіталі російського уряду агентство поки що вирішило вилучити з рейтингу. За нашими спостереженнями, у всіх цих банках ситуація була далекою від катастрофи: Промінвестбанк оголосив про докапіталізацію, Сбербанк РФ збирався залишити український ринок, а ВТБ на початок другого кварталу 2017 року докапіталізації не потребував. Проте в українській практиці ще ніколи не було санкцій проти фінансових установ, тому їхній вплив на банківський бізнес потребує паузи для вивчення. Агентство припускає, що деякі з банків повернуться в рейтинг надійності вже за підсумками шести або дев’яти місяців 2017 року.

«Райффайзен банк Аваль» — знову лідер

Як і в рейтингу за підсумками 2016 року, рейтинг за підсумками першого кварталу 2017-го очолив «Райффайзен банк Аваль». Він завершив перший квартал 2017 року із прибутком 1,449 млрд грн і чистим відсотковим доходом 1,351 млрд грн, наростивши його порівняно з першим кварталом 2016 року майже на 18%. Чудовий фінансовий результат добре відобразився й на інших показниках роботи банку: наприклад, за перший квартал 2017 року «Райффайзен банк Аваль» зміг наростити обсяг власного капіталу більш ніж на 14, а середній темп приросту капіталу у групі банків ледь перевищив 8%.

Срібний призер рейтингу — Альфа-Банк, за даними НБУ, за перший квартал 2017 року наростив власний капітал на 0,22%, а статутний — на 62,06%. Але справжній рекорд Альфа-Банк поставив за приростом чистого відсоткового доходу, збільшивши його на 163% з 0,249 млрд грн за перший квартал 2016 року до 0,654 млрд грн за перший квартал 2017-го. Альфа-Банк відзвітував про чистий комісійний дохід у сумі 0,297 млрд грн, за даними НБУ, за перший квартал 2017 року. На думку агентства, Альфа-Банк володів достатнім рівнем покриття резервами кредитних ризиків: станом на 1 квітня 2017 року обсяг резервів у кредитному портфелі банку становив 8,988 млрд грн.

Єдиний з українським капіталом

Реалізуючи стратегію активного зростання, ТАСКОМБАНК не збавляє обертів і зміцнює позиції в десятці найнадійніших. Перший квартал 2017 року він закінчив із чистим прибутком 3,91 млн грн, що в 10,6 раза більше, ніж прибуток за перший квартал 2016-го.

Однак найбільш результативною в першому кварталі для банку виявилася динаміка чистого відсоткового доходу. За даними НБУ, чистий відсотковий дохід ТАСКОМБАНКу за перший квартал 2017 року становив 126,343 млн грн, що на 275,24% більше, ніж за аналогічний період 2016-го. Він залишається єдиним банком з українським приватним капіталом, який потрапив у десятку банків з найвищою оцінкою депозитів.

Ощадний Форвард

У десятку банків з найвищим рівнем надійності депозитів другий рік входить Банк Форвард. Він виконує підвищені нормативи ліквідності, що висуває НБУ до банків, які класифікує як ощадні. За даними НБУ, за перший квартал 2017 року Банк Форвард збільшив статутний капітал на 91,08%, а також завершив перший квартал 2017 року з чистим відсотковим доходом 82,68 млн грн, що на 7,58% більше, ніж за той самим період 2016-го. Чистий комісійний дохід Банку Форвард за перший квартал 2017 року, за даними НБУ, становив 7,412 млн грн. На 1 квітня 2017 року обсяг кредитів та заборгованості клієнтів банку за винятком резервів перевищив 1 млрд грн, 100% кредитів припадало на позики фізичним особам.

Серед усіх 66 банків, які увійшли до рейтингу, Банк Форвард був єдиним, чий кредитний портфель було повністю сформовано з позик фізичним особам. Агентство вважає це позитивною характеристикою.

Андрій НІКІТІН,

директор Рейтингового агентства

«СтандартРейтинг»