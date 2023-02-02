Підтримка українського бізнесу — один із п’яти пріоритетів швидкого відновлення держави у 2023 році. Торік через війну, за даними Фінансового клубу, прямі втрати приватного бізнесу становили 13 мільярдів доларів, а непрямі — понад 33 мільярди. Уряд підтримує підприємців пільговими кредитами та грантами, але необхідно більше фінансового ресурсу, тому постійно триває пошук міжнародних партнерів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про нову домовленість з Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку (DFC) про те, що вона залучить 250 мільйонів доларів на фінансову допомогу малому й середньому бізнесу в Україні. А загалом DFC оголосила про готовність мобілізувати мільярд доларів для підтримки економіки нашої держави.

«Уряд України вдячний DFC за допомогу і готовий докласти необхідних зусиль для подальшого розвитку співпраці. Стати частиною відновлення України сьогодні — найпотужніша інвестиція в майбутнє», — заявив Прем’єр, виступаючи на столичному заході в Американській торгово-промисловій палаті.

До слова, DFC інвестує в усі сектори, зокрема енергетику, охорону здоров’я, критичну інфраструктуру, технології, а також фінансує малий бізнес задля створення робочих місць.

DFC — урядова установа США, що зазвичай надає підтримку лише американським інвесторам, що реалізують інвестпроєкти (в найбільш критичних напрямах для держав, які розвиваються) в різних країнах. З огляду на це Денис Шмигаль назвав дуже цінною готовність DFC надавати фінансування українським компаніям. Тобто заради України зроблено виняток — готовність видавати кредити, навіть якщо в українському бізнесі не буде представлено американського інвестора.

Відновлення енергоінфраструктури

Українська енергетика пережила 13 масованих російських ракетних атак і десятки локальних. Зруйновано або пошкоджено понад 400 об’єктів. Усе це потребує відновлення.

«DFC співпрацює із приватним сектором у фінансуванні найбільш критичних проєктів цивільної інфраструктури. Для України нагальне не лише відновлення зруйнованих російськими ракетними ударами об’єктів критичної енергоінфраструктури, а й створення нової енергосистеми країни. Децентралізованої, побудованої на основі сучасних технологій у межах енергетичного переходу, з акцентом на відновлювану й атомну енергетику, нові водневі технології. Важливу роль у цьому процесі зможе відіграти американський бізнес, який потребуватиме підтримки DFC», — наголосив Прем’єр.

Очільник уряду відзначив важливість інвестицій не лише в енергетику, а й у медицину, аграрний сектор та освіту. За інформацією департаменту комунікацій Секретаріату Кабміну, Денис Шмигаль обговорив інструменти для залучення інвестицій та напрями підтримки бізнесу з виконавчим директором DFC Скоттом Нейтаном під час особистої зустрічі на полях заходу. Сторони порушили питання запровадження фондового ринку в Україні.

Упевненість у нашій державі

Намір DFC мобілізувати мільярд доларів для підтримки економіки України має стати сигналом для кредиторів та інвесторів у всьому світі, які можуть долучатися до відбудови України та розбудови економіки вже зараз, не чекаючи закінчення війни. На цьому акцентувала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі зі Скоттом Нейтаном.

«DFC мобілізує 250 мільйонів доларів цього року для українських банків задля збільшення обсягів кредитування малого та середнього бізнесу. Підтримка міжнародних кредиторів у такий непростий час — свідчення того, що наші партнери не мають сумнівів у перемозі України», — цитує слова Юлії Свириденко пресслужба Міністерства економіки.

«Ми прагнемо вже почати інвестувати, щоб допомогти українському бізнесу продовжувати розвиватися попри дуже складні обставини. DFC націлена на реалізацію високоякісних проєктів за найвищими стандартами в найближчі місяці й роки в Україні», — заявив Скотт Нейтан.

Для надання підтримки в Україні DFC використовуватиме відразу кілька інструментів. Окрім прямого кредитування, йдеться про покриття кредитних та воєнних ризиків. Останній продукт доступний, однак потребує залучення додаткового рефінансування, над яким DFC уже працює.

Мінекономіки та DFC взаємодіють у підготовці та забезпеченні списку інвестпроєктів за допомогою інвестініціативи Advantage Ukraine. Команда ініціативи, що складається із професійних інвестбанкірів, спеціалістів інвестфондів, аудиторських компаній і працює за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», здійснюватиме попередній добір проєктів, співпрацюючи із заявниками. Очікують, що для максимально ефективної роботи найближчим часом в Україну приїде група експертів DFC, аби провести інструктаж для команди Advantage Ukraine, що допоможе конкретизувати критерії добору проєктів і зекономить час розгляду заявок.