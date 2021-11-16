Напередодні Всесвітнього дня діабету в центрі Києва відкрилася виставка «Діабет — не вирок» фотомитців Олександра Мордерера і Тетяни Рубльової, присвячена міфам про діабет, які найчастіше трапляються в інтернеті. Проєкт реалізувала Асоціація лідерів сталого розвитку за підтримки Київської міської державної адміністрації.

Отже, за даними Діабетичного атласу-2021, в Україні 2,3 мільйона діабетиків, з них майже мільйон не знає про свій діагноз. Показник смертності від хвороб, спричинених високим вмістом цукру в крові, в нашій країні зріс за десятиліття у 2,5 раза і до кінця цього року може сягнути 58 тисяч осіб.

Одна з головних причин такої ситуації — невчасна діагностика. Брак культури раннього скринінгу і страх виявити захворювання через поширені в інтернеті міфи призводять до того, що люди, не підозрюючи про діагноз, помирають від ускладнень, які спричиняє діабет.

«Найпоширеніший міф про цукровий діабет — це зв’язок із цукром як продуктом, хоч він насправді не має стосунку до хвороби і не спричиняє її. Навпаки, діабетики часто носять із собою щось солодке. Це необхідно для екстреної допомоги в разі різкого зниження рівня глюкози у крові, через що можна впасти в кому.

Таких міфів дуже багато. Завдяки нашому проєкту ми зможемо розповісти людям, що своєчасна діагностика рятує життя, а діабет — не вирок. І наші герої — яскравий приклад повноцінного життя із хворобою. А використання на фотографії цукру — задум фотохудожника, щоб провести аналогію з найпоширенішим міфом», — наголошує голова Асоціації лідерів сталого розвитку Олена Зубарєва.

Моделями для фотомитців стали звичайні кияни, яких допоміг знайти Київський благодійний фонд «Діабетик». Герої охоче поділилися власними історіями, що руйнують міфи про хворобу. Не можна народжувати? Знайомтеся з мамою дванадцяти здорових дітей. Не можна займатися спортом високих досягнень? Ось перед вами професійна плавчиня. Будете обмежені в роботі й подорожах — із цим рішуче не погоджуються телеведуча, актор, подорожувальник-екстремал, який об’їздив пів світу. І головне: твердження, що діабет спричиняє любов до солодощів, оманливе. Ось тому й фотосесія з використанням цукру, який також виявився фотогенічним.

Захід став можливим завдяки співпраці бізнесу, влади і громадських організацій. Як зазначає генеральний директор «Ново Нордіск Україна» Владислав Мороз, недостатньо лише розробляти ліки від хвороб, профілактика теж важлива. Проєкт «Діабет — не вирок» знайомить українців із способом життя людей із діабетом, розповідає їхні життєві історії та розвіює чимало міфів про недугу. А головне — допоможе людям, яким щойно встановили діагноз, не втрачати надію й не опускати рук, вчитися жити із цим станом, розуміти, що в разі правильного та вчасного лікування можна жити майже повноцінним і здоровим життям.

Виставка біля будівлі КМДА триватиме до 22 листопада, а потім переїде до виставкових локацій Києва.