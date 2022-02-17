Сполучені Штати Америки залишаються відкритими до діалогу з Росією, однак готові й відповісти на атаку РФ на Україну. На цьому президент США Джо Байден наголосив у зверненні про ситуацію на кордонах України і Росії та загрозу повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну.

Джо Байден пояснив, що ніхто не погрожує Росії: «Дозвольте мені чітко роз’яснити те, чого ми не робимо: Сполучені Штати Америки і НАТО не становлять загрози для Росії. Україна не погрожує Росії. Ані США, ані НАТО не мають ракет в Україні. Ми також не маємо планів розміщувати їх там. Ми не робимо мішенню народ Росії. Ми не прагнемо дестабілізувати Росію».

Президент США звернувся до громадян РФ: «Ви не наш ворог. І я не вірю, що ви хочете кривавої руйнівної війни проти України — країни і народу, з якими маєте такі глибокі сімейні зв’язки, історію і культуру». Джо Байден зазначив, що ніхто не прагне прямої конфронтації з Росією, але якщо Росія зробить мішенню американців в Україні, то одразу буде рішуча реакція.

«Я не відправлю американських військовослужбовців воювати в Україні. Ми постачаємо українським військовим устаткування, щоб допомогти обороняти себе. Ми забезпечили підготовку, поради та розвідувальні дані з цією самою метою. І не сумнівайтеся, що Сполучені Штати Америки захищатимуть кожен клаптик території країн-членів НАТО з усією американською силою. Якщо відбудеться напад на одну із країн-членів НАТО, то це означатиме напад на всі країни-члени Альянсу», — цитує УНІАН слова Джо Байдена.

Він запевнив, що США непорушно дотримуватимуться 5 статті Вашингтонського договору про створення НАТО.

Президент США зауважив, що Америка вже відреагувала на нарощування військ РФ і відправила додаткові американські сили для зміцнення східних кордонів НАТО.

Джо Байден наголосив, що, відповідно до оцінок американських аналітиків, російські війська біля кордонів України перебувають у загрозливій позиції. Тому можливість вторгнення досі зберігається.

За словами Джо Байдена, Росія стягнула до кордонів України понад 150 тисяч військових. І досі США не можуть підтвердити відведення підрозділів армії РФ від українського кордону в постійні місця дислокації.

«Російський міністр оборони повідомив, що деякі військові підрозділи залишають свої позиції біля України. Це було б добре, але ми досі цього ще не підтвердили. Ми ще не засвідчуємо, що російські підрозділи повертаються на свої бази дислокації», — уточнив Джо Байден.

Президент США пояснив, що через можливість повномасштабного вторгнення Росії на територію України він уже кілька разів просив усіх американців полишити Україну до того моменту, коли стане запізно виїхати безпечно. Джо Байден додав, що через це Посольство США тимчасово було переміщено з Києва до Львова.

До слова, в адміністрації президента США перед його зверненням наголошували, що США залишаються відкритими до дипломатичних контактів на найвищому рівні та опираються на численні дипломатичні можливості, які союзники й партнери Америки пропонують Росії останніми місяцями. США, як і раніше, вважають, що дипломатія і деескалація — найкращий шлях уперед, проте готові до будь-якого сценарію.

Під час брифінгу державний секретар США Ентоні Блінкен припустив можливість російського вторгнення в Україну протягом цього тижня. Він за­явив, що президент Росії Володимир Путін заклав усе необхідне для здійснення акту агресії проти України — російська армія навколо України плюс військові навчання в сусідній Білорусі.

Чиновник відповів на питання про можливий візит Джо Байдена до Києва, про що його раніше просив Президент Володимир Зеленський. Очільник держдепу зазначив, що президент Джо Байден нині дуже зайнятий дипломатією.

Зробив заяву і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який наголосив, що двері Альянсу для майбутнього членства України залишаються відчиненими. Він підтвердив: рішення саміту НАТО в Бухаресті, який відбувся 2008 року, про те, що Україна і Грузія у майбутньому стануть членами Альянсу, залишається чинним. І НАТО непохитно вірить, що всі країни мають право обирати власний шлях. А розширення НАТО мало великий успіх, і воно допомогло поширити демократію і свободу та гарантувати мир і стабільність у Європі на десятиліття.

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«Урядового кур’єра»