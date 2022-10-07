На Тернопільщині сформували завдання для комплексного захисту осіб від торгівлі людьми, експлуатації чи гендерно зумовленого насильства у воєнний час

У перші місяці широкомасштабного воєнного нападу росії на українську землю Тернопільщина прийняла майже 110 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Серед постраждалих від війни переважають вразливі категорії громадян і без того, щоб опинитися в ситуації торгівлі людьми, експлуатації чи гендерно зумовленого насильства. ГО «Відродження нації» взялася за втілення проєкту із забезпечення комплексного реагування в царині захисту осіб, які постраждали у воєнний час.

Що саме передбачає ця ініціатива, як допомагають людям у разі потреби, йшлося на заході в Тернопільському пресклубі за участю представників влади, соціальних структур, громадських організацій, поліції.

Олександр БУНЯК,

начальник відділу міграційної поліції Головного управління Національної поліції

в Тернопільській області:

— Цього року зафіксували випадки торгівлі людьми, сексуальної експлуатації. Задокументували групу з чотирьох осіб, які на території Івано-Франківської, Хмельницької, Запорізької та Тернопільської областей вербували дівчат і відправляли їх у Польщу для надання сексуальних послуг. Стало відомо, що п’ять українських жінок зловмисники відправили до сусідньої держави — це торгівля людьми. Ще два такі факти задокументували наші польські колеги у своїй країні. Постраждали дівчата із Запорізької області, яких війна змусила шукати прихистку на Прикарпатті. Вербувальники налагодили з ними контакт, запропонували роботу прибиральниць і загітували поїхати в Польщу, де забрали в них паспорти, щоб нібито виготовити відповідні документи на працевлаштування, і змушували займатися проституцією.

Марина ПАСЄЧНИК,

координаторка Національної безкоштовної гарячої лінії

із протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів,

керівниця проєкту:

— ГО «Відродження нації» розпочала втілювати проєкт «Забезпечення комплексного реагування у сфері захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми, експлуатації чи гендерно зумовленого насильства у воєнний час у Тернопільській області».

Кого ця допомога стосуватиметься? Насамперед її отримають постраждалі, які опинилися в цих ситуаціях, що спричинила війна. Ці люди зможуть розраховувати на спеціалізовану допомогу, тобто психологічну (консультації щодо стосунків із сім’єю, близькими та соціальним оточенням, поліпшення психологічного й емоційного стану, набуття впевненості в собі, сприяння в подоланні залежностей), юридичну (консультації з відновлення документів, реєстрації, прав власності, батьківських прав, складання позовних заяв, надання юридичного супроводу).

Вони зможуть пройти безкоштовне медичне обстеження, лікування, під час якого їм нададуть безоплатно ліки. Матимуть змогу отримати спеціалізовану допомогу в реабілітаційному центрі представництва Міжнародної організації з міграції в Україні. Підтримають їх продуктами харчування й засобами особистої гігієни. Зможуть отримати й гранти на навчання. Якщо людина захоче закінчити якісь курси з перекваліфікації чи здобути нову професію, ми їх оплатимо й забезпечимо професійним обладнанням, щоб особа могла займатися трудовою діяльністю та заробляти гроші для власної сім’ї. Підтримаємо охочих у відкритті власної справи.

У межах проєкту зможуть отримати загальну допомогу і внутрішньо переміщені особи особливо вразливих категорій, тобто ті, житло яких було зруйновано під час воєнних дій, належать до осіб з інвалідністю. Ідеться про багатодітні родини, матерів, які мають дітей з інвалідністю, пенсіонерів з інвалідністю.

У нинішніх обставинах, на жаль, зростає кількість шахраїв і вербувальників, які пропонують послуги із працевлаштування, а це збільшує, безперечно, ризики всіх форм експлуатації. Людям, які зловилися на гачок аферистів, зловмисників, теж допоможемо.

Упровадження цього проєкту стало можливим завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку USAID, міністерства закордонних справ Королівства Норвегії, представництва Міжнародної організації з міграції.

Таку ініціативу втілюють не лише на Тернопіллі, а й в інших областях України. Переселенці особливо вразливих категорій, особи, які постраждали внаслідок торгівлі людьми, експлуатації та гендерно зумовленого насильства, зокрема домашнього, зможуть отримати істотну допомогу. Задля цього таким людям потрібно буде зателефонувати на гарячу лінію 527. Їх сконтактують із соціальними працівниками для заповнення анкети. Коли цих осіб зарахують до програми, соціальний працівник здійснюватиме відповідний супровід, допомагатиме визначитися з потребами.

Хто належить до категорії осіб, які постраждали внаслідок експлуатації? Люди, працею яких скористалися, але не оплатили її — в Україні чи за кордоном.

Стосовно гендерно зумовленого насильства, зокрема домашнього. Якщо в родині взаємини були належними, а після широкомасштабного вторгнення росії в Україну хтось із членів сім’ї почав поводитись агресивно, здійснювати насильство над іншими, йдеться не лише про фізичне, а й психологічне, економічне. Такі постраждалі мають право на допомогу. До цієї категорії належать ті, хто перебував на тимчасово окупованій території й над якими здійснювали сексуальне насильство. Їм ми теж надаємо допомогу, до того ж конфіденційно, анонімно.

Володимир РОСОЛОВСЬКИЙ,

начальник управління соціальної роботи,

сімейної та гендерної політики, протидії торгівлі людьми

департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОВА:

— У межах цього проєкту маємо працювати спільно. У громадах фахівці соціальної роботи мали б провести оцінку потреб громади, сімей у соціальних послугах. Важливо, щоб у громаді створили координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, а також мобільні бригади. Треба ухвалити відповідні програми й передбачити на їх втілення відповідні кошти, щоб запобігти не лише тим негативним явищам, а й підтримати багатодітні родини, матерів-героїнь.

Днями приїхала до нас мати, яка виховує п’ятеро дітей і не може оформити пенсії, бо в неї немає 12 років стажу. Від громади допомоги не відчуває.

Особа з інвалідністю ІІ групи зверталася до однієї з міських рад про надання гуманітарної допомоги. Їй відмовили, бо в центрі уваги тримають лише людей з інвалідністю І групи. Маємо почути кожну людину, яка потребує, зарадити їй.

У громадах області діють дев’ять терцентрів, 34 центри, два сектори та сім відділів, що надають соціальні послуги. Загалом 55 громад. Є такі, які закуповують соціальні послуги в інших громад. Зрозуміло, що існують фінансові проблеми, не завжди громада спроможна, але треба працювати разом зі спроможними, щоб отримати результат. Громада має забезпечити те, що на неї покладено згідно з чинним законодавством.

Світлана ШИМЧУК,

начальник відділу методичного забезпечення соціальної роботи

Тернопільського обласного центру соціальних служб:

— Проводимо навчальні заходи з надання допсихологічної допомоги людям у стресі. Вивчаємо та прагнемо задовольнити потреби внутрішньо переміщених осіб через надавачів послуг на місцях, через громади. Дуже вдячні проєктам громадських організацій.

Переселенці — здебільшого жінки, чоловіків значно менше, але є. Вони переважно не можуть знайти гідної роботи, не звикли до зарплатні в нашій області. А це спричиняє конфлікти, непорозуміння, психологічний тиск. І ці люди потребують уваги.

Серед необхідних речей внутрішньо переміщені особи на порозі зими передусім називають мікрохвильові печі, бойлери, обігрівачі, мультиварки тощо. Але останнім часом почастішали заявки, що потрібні продукти харчування. На початку війни було багато пропозицій від волонтерських організацій щодо постачання продукції побутової хімії, але нині мийних засобів не вистачає.

Внутрішньо переміщеним особам потрібна найрізноманітніша допомога. Багато громадських організацій збагнули, що залишаються нерозв’язаними юридичні проблеми переселенців. Тому можливість брати участь у проєкті «Забезпечення комплексного реагування у сфері захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми, експлуатації чи гендерно зумовленого насильства у воєнний час у Тернопільській області» дасть, безперечно, добрий результат.

Ігор ЧОРНИЙ,

головний спеціаліст Головного управління Національної соціальної

сервісної служби в Тернопільській області:

— Наше Головне управління створено понад рік тому. Після 24 лютого в нас додалося функціональних обов’язків. Ми взяли на себе частину допомоги внутрішньо переміщеним особам. Налагодили співпрацю із громадськими організаціями зокрема за кордоном, які переймаються потребами саме переселенців. Потурбувалися не лише про набори продуктів харчування, засоби особистої гігієни, побутової хімії. У цих людей, крім матеріальних, є потреби психологічні, юридичні. І наше управління у співпраці з Українською фундацією громадського здоров’я за підтримки ЮНІСЕФ створило в області п’ять мобільних консультаційних бригад, до складу яких входять юрист, психолог, соціальний працівник, медик. Із 1 травня й досі надали майже 85 тисяч консультативних послуг, мобільні бригади охопили понад 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Співпрацюємо з організаціями, які проводять ремонтні роботи. У Великоберезовицькій селищній громаді втілюємо разом з американською організацією CORE проєкт з ремонту приміщення колишньої лікарні у с. Мишковичі. Стараємося, щоб згодом тут поселилися понад пів сотні переселенців.

У співпраці із громадами та громадськими організаціями тримаємо в центрі уваги надання допомоги дітям, які прибули в нашу область із регіонів, де тривають воєнні дії. Стежимо, щоб вони мали доступ до освітніх і соціальних послуг.

Оксана ШЛЮСАР,

директор з розвитку ГО «ТМЖК «Відродження нації»,

асистентка проєкту:

— Ця ініціатива зосереджена на комплексному втручанні: виявленні, переспрямуванні та наданні допомоги вразливим категоріям населення, зокрема постраждалим від торгівлі людьми, експлуатації та гендерно зумовленого насильства, що дуже важливо. Проєкт дасть змогу відновити і збільшити спроможність спеціалізованих і неспеціалізованих надавачів соціальних послуг у допомозі найбільш вразливим групам населення. Він передбачає інформаційно-просвітницький компонент. Під час його впровадження буде використано навчальний онлайн-квест та інші профілактичні матеріали, які розробила та надала Міжнародна організація з міграції (онлайн-квест із безпечного працевлаштування, брошури, ролики, соціальна реклама тощо).

Має бути співпраця із представниками державних структур і гуманітарних організацій. На рівні держави встановлюють статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Із цьогорічного липня допомога становить майже 7,5 тисячі гривень. Якщо таких людей виявимо, зуміємо їм створити необхідний пакет документів, спрямуємо по допомогу до громадських організацій, то це вже буде істотна для них підтримка. Тому вірю, що певна кількість постраждалих отримають допомогу, а кількість поінформованих і тих, які вивчать правила безпечної поведінки завдяки нашій спільній участі в цьому проєкті, зросте.

Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»