Підприємці можуть створювати робочі місця та сплачувати менше за кредитом

Від упровадження програми «Доступні кредити 5—7—9%», яку реалізує уряд з ініціативи Президента через Фонд розвитку підприємництва, банки-учасники видали вже майже 21 тисячу позик для вітчизняного бізнесу на загальну суму 54,5 мільярда гривень. З них 20,2 мільярда — на рефінансування попередньо отриманих позик, 7 мільярдів — на капітальні інвестиції та 27,2 мільярда гривень як антикризові кредити на поповнення оборотних коштів під 0%.

Найактивніші учасники програми — представники галузей сільського господарства (46%), торгівлі та виробництва (25%), а також промислової переробки (17%). Кредит можна отримати на розвиток діяльності у таких галузях: надання послуг, будівництво та інформаційні технології.

За регіональною класифікацією лідерами залишаються Львівська, Харківська і Київська області. Загалом програма діє на всій території України, повідомляє Міністерство економіки.

Найбільше антикризових

За останній тиждень банки — учасники програми підписали 410 договорів на суму майже 865 мільйонів гривень. Зокрема майже 593 мільйони із загальної суми укладених за ці дні угод становлять антикризові кредити на поповнення оборотних коштів під 0%, а 120 мільйонів — видані уповноваженими банками угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів.

Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співпрацю з 33 банками: Укргазбанком, Ощадбанком, ПриватБанком, Укрексімбанком та іншими.

Тож підприємцям, які лише планують звернутися по фінансову підтримку до держави, варто знати, що програма пропонує часткову компенсацію процентної ставки за кредитом у гривнях у комплексі з механізмом часткових кредитних гарантій для розв’язання проблеми браку забезпечення та недостатньої кредитної історії на покриття постійних (регулярних) витрат, що періодично виникають у процесі провадження господарської діяльності та не залежать від зміни обсягів виробництва.

«Доступні кредити 5—7—9%» впроваджує утворений при Міністерстві фінансів Фонд розвитку підприємництва (колишній Німецько-український фонд) через мережу банків-партнерів у співпраці з Мінекономіки та Офісом розвитку малого і середнього підприємництва.

Учасниками програми можуть стати представники мікро- та малого бізнесу із річним доходом від діяльності не більш як еквівалент 20 мільйонів євро, зокрема з урахуванням пов’язаних контрагентів.

Протягом карантину під 0%

Банки пропонують кредит на строк до 3 років зі ставкою 0% на період карантину та 90 днів після, далі — 3% річних, на:

— фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва;



— часткову кредитну гарантію (за умови приєднання банку до цього механізму, про що попередньо запитуйте у відділенні банку) — 80% розміру кредиту;



— відстрочку платежу щодо повернення тіла (або його частини) та % за кредитом — до 12 місяців, але не більш ніж до 31.12.2021 року.

Щоб отримати кредит на оборотний капітал, потрібно мати відповідність напряму діяльності, проєкт має відповідати умовам програми та вимогам банків.

Отримати таку позику можна протягом карантину, встановленого Кабінетом Міністрів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або обмежувальних заходів, пов’язаних з її поширенням, і протягом 90 днів з дня його (їх) скасування.

Фінальне рішення про видачу кредиту за програмою приймає банк, до якого звернувся підприємець. Ця фінустанова визначає і перелік необхідних для подання документів.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»