Кожен випадок неналежного виконання урядової програми «Доступні ліки» слід ретельно розслідувати, а Міністерство охорони здоров’я та Державна казначейська служба повинні долучитися до цієї роботи. Таку вимогу поставив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час відповідної наради. «У нас склалася дивна ситуація. Ми розробили програму, спрямували мільярд гривень, передбачили механізми, а люди не мають доступу до ліків», — висловив обурення глава уряду. Він підкреслив, що кошти на реалізацію програмних заходів надійшли на місця ще 4 січня, як того вимагали норми Закону «Про Державний бюджет на 2018 рік». Натомість у Держказначействі резюмували, що кошти розподілено лише в 14 областях. 9 регіонів зіткнулися з проблемами.
Прем’єр переконаний: якби проблеми були глобальними, вони були б у всій країні. Саме тому він вважає за потрібне з’ясувати стан справ у кожній області й отримати відповіді на запитання, чому не виписують рецептів, чому немає відповідних договорів з аптеками. Володимир Гройсман також хоче знати напевне, ситуацію спровокували технічні обставини чи це банальна несвідома поведінка посадовців. «Якщо проблема процедурна, зробімо висновки й ліквідуймо її. Якщо річ у бездушній позиції місцевих керівників, то я цього не пробачу. Говоритиму про це публічно», — передає слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Окрім цього, Володимир Гройсман анонсував у найближчій перспективі поглиблену реалізацію програми «Доступні ліки». Передовсім ідеться про розширення номенклатури медпрепаратів, «географії» аптек — учасниць програми. «Нам потрібно дійти до кожного села. А отже, опрацювати можливості, задіяти сільські ради або ФАПи, або навіть мережу Укрпошти, аби збільшити кількість точок доступу людей до програми, — сказав Прем’єр. — Безгосподарність на місцях, коли регіони не забезпечені ліками за наявності програми і коштів, неприпустима».
Глава уряду запропонував вести постійний щомісячний моніторинг виконання програми. Потрібно ще й опитати учасників програми, щоб поліпшити дію «Доступних ліків».
Ця нарада відбулася після того, як МОЗ оприлюднило заяву: з усієї України надходять повідомлення, що люди не можуть отримати медпрепарати за програмою «Доступні ліки». Лікарі не видають рецептів, а аптеки — ліків (причина — немає фінансування). «Це неправда, фінансування національного рівня вчасне і в повному обсязі, але в усіх областях, крім двох, його не розподілила місцева влада», — йдеться у повідомленні.
За доказ наводять такі дані: в регіони надійшло 83,3 мільйона гривень з передбаченого на цей рік мільярда. У МОЗ заявили, що Полтавщина і Чернігівщина спрямували кошти до кінцевих розпорядників, якими зазвичай є заклади охорони здоров’я. А в інших регіонах дотепер не ухвалено обласних та місцевих бюджетів, не розподілено коштів по районах. «Будь-які затримки в роботі програми створюють перерви в лікуванні для пацієнтів, які мають серцево-судинні хвороби, діабет ІІ типу та бронхіальну астму. Пацієнти очікують, що вони підуть до лікаря, візьмуть рецепт та отримають свої ліки в аптеці. Натомість безвідповідальність у регіонах руйнує цю довіру, — зазначено в тексті. — Затримки найбільше відчувають найуразливіші пацієнти, в яких немає коштів, щоб придбати потрібні препарати самотужки. Як швидко люди отримають ліки, залежить лише від місцевої влади».
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»