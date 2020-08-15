Велика Українська, або Чилова коса біля села Українка Коблевської ОТГ на Миколаївщині давно стала улюбленим місцем для диких туристів. Однак брак елементарних зручностей, обладнаних місць для відпочинку, навісів, спортивних та ігрових майданчиків не сприяли збільшенню туристських потоків до унікального місця. Нарешті активні небайдужі люди, закохані у цей край, проблему розв’язали. На косі на узбережжі Тилігульського лиману зведено екотабір тимчасового розміщення Tylicamp, який уже приймає перших гостей.

Чим вабить Тилігул

До ХVІІ століття Тилігульський лиман називали Делігіольським за назвою річки, продовженням якої він був на той час. У перекладі з тюркської «делігіол» означає скажена річка. У стародавні часи вона була повноводною, а лиман — глибоким з дуже частими високими хвилями. На берегах річки росли липові ліси. Недалеко від води був Бейтальський ліс, де ховалися від кріпацтва селяни з Придніпров’я. Тоді лиман мав велику славу рибного місця.

І хоч нині лиман вже не такий повноводний і багатий на рибу, він вражає особливим настроєм. Може бути тихим та спокійним, а може перетворитися на бурхливий із майже морськими хвилями.

Тилігульський лиман — унікальна водойма. У нього багато природо­охоронних статусів. Територія має офіційний статус смарагдового об’єкта Tyligulskyi Lyman, тобто цінна для збереження рідкісних видів рослин і тварин, природних оселищ у Європі.

А 25 років тому на лимані створено регіональний ландшафтний парк «Тилігульський». До нього належить акваторія та узбережжя лиману, де зберігається середовище існування більш ніж 620 видів рослин, майже 400 видів хребетних, тисячі видів комах. Щодня тут пролітають сотні пташок: мартини, крячки, лиски, крижні, чаплі. Щасливчики можуть побачити синього птаха удачі сиворакшу і навіть пелікана чи фламінго.

Як зазначає директор регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» Олег Деркач, лиман відіграє надзвичайно важливу роль для збереження водоплавних птахів, тому має статус водно-болотного угіддя міжнародного значення та ключової орнітологічної території. Це місце полюбили ті, хто спостерігає за птахами, — бердвотчери. Саме вони цього літа першими зафіксували унікальне явище — приліт на лиман несподіваних гостей — рожевих фламінго.

Тилігульський лиман найпрозоріший і найкорисніший на Миколаївщині й усьому Причорномор’ї. Завдовжки він сягає 60 кілометрів, завширшки 4,5 кілометра, а прозорість його води сягає семи метрів. Були роки, коли солоність лиману майже вдвічі перевищувала ту, що в Чорному морі. Купаючись у солоній воді лиману, можна наситити організм корисними речовинами, а грязі додадуть до оздоровлення переваги.

Чисте узбережжя, різноманіття флори і фауни, свіже морське повітря й запах духмяних степових трав — усе це приваблює любителів відпочинку серед незайманої природи. З відкриттям екологічно орієнтованого місця відпочинку туристів ставатиме дедалі більше.

Просто неба зі зручностями

Тилігульський лиман — один з найцікавіших і найперспективніших рекреаційних об’єктів України. Потенціал водойми донедавна використовували мало, хоч до її вивчення причетні науковці різних напрямів: гідрографи, геологи, біологи, економісти, медики. Лише нині завдяки ініціативній групі, у складі якої екологи, організатори туристичного бізнесу, підприємці, Тилігул зможе отримати нове туристичне наповнення.

Із серпня в мальовничому куточку лиману працює наметове екомістечко Тylicamp. Саме тут можна помилуватися неймовірним сходом і заходом сонця, почути співи пташок, навчитися бути корисними природі, зайнятися кайтингом, узяти участь у майстер-класах і навіть скуштувати устриць під час гастрономічного туру до демонстраційної ферми «Устриці Скіфії».

За словами голови правління Асоціації туристичного бізнесу в Миколаївській області, однієї з ініціаторок створення кемпу Тетяни Чичкалюк, програма перебування спрямована на повне і корисне інтегрування в навколишнє природне середовище. За час відпочинку наші гості свідомо стають частиною природи. Кожен здобуває знання з різних предметів науки про Землю, спікерами виступають відомі науковці України. Також учасники екопрограми мають змогу брати участь у майстер-класах під керівництвом лікаря та здобути знання з надання долікарської допомоги, навички водіння автомобіля. Психологи просто неба підтримуватимуть відпочивальників, супроводжуватимуть адаптацію до умов середовища.

Відпочинок передбачає екскурсійні тури узбережжям, відвідування старовинного німецького костелу Святого Георгія в селі Анатоліївка, дружнє спілкування за багаттям, ігри, розваги, купання в лікувальних водах Тилігулу. До послуг відпочивальників трансфер з Одеси та Миколаєва, проживання у дво— та чотиримісних кемпінгових наметах. Зручності теж є: душ із прісною водою, умивальники, туалет, питна вода, Wi-Fi, заряджання електронних пристроїв, тіньові навіси, гамаки, волейбольний майданчик, триразове харчування.

Цінова політика табору зорієнтована на туристів, що приїжджають на день-два зі своїми наметами, і 3-5-денні тури. Якщо одноденне перебування коштуватиме 80 гривень, то триденний тур із триразовим харчуванням, проживанням у кемпінгу, оглядовою екскурсією, устрицями обійдеться в 1400 гривень. Організатори пропонують групові й індивідуальні програми перебування.

Отже, ще до кінця літа й у вересні можна оздоровитися, зробити відпочинок пізнавальним та корисним, дізнатися багато нового й цікавого, знайти нових друзів та однодумців. Недарма організатори екотабору обрали гасло «Tylicamp — місце щасливих зустрічей».