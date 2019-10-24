Перші цифрові послуги — «Держава в смартфоні» запрацюють зовсім скоро. Уряд ухвалив рішення для започаткування таких онлайн-послуг. Цей проєкт експериментальний, і надалі перелік цифрових послуг буде розширено. Про це на підсумковому брифінгу повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Одними з перших елементів «Держави в смартфоні» буде запровадження онлайн- сервісів державних послуг для водіїв у тестовому режимі. Уже незабаром за проєктом «Дія» запрацює мобільний додаток із цими послугами, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Це значить, що абсолютно всі водії зможуть не носити із собою права щодня, а власники автомобілів — ще й техпаспорти. Це на першому етапі. Потім зробимо так, що і не власники автомобілів зможуть показати техпаспорт у додатку. А наша мета — до 2024 року всі послуги перевести в онлайн», — вказав очільник уряду.

Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт, який дозволить замовляти номери на авто через інтернет у будь-якого виробника.

Головна вимога — відповідність номерного знака державному стандарту.

А ще було ухвалено понад 30 документів і скасовано десятки застарілих нормативних актів. Так, затверджено законопроєкт про саморегулювання професійної та господарської діяльності, який дасть змогу економічним ринкам країни самостійно регулювати частину правил або умов роботи. Процес відбуватиметься поступово. А саморегулювання — правильний і поширений в усьому цивілізованому світі інструмент, який уряд хоче запровадити і в нас.

«Упродовж наступних років ми прагнутимемо щораз більше повноважень держави передавати професійним об’єднанням та об’єднанням бізнесу, щоб люди самостійно визначали правила гри на ринку. Звичайно, якщо це не пов’язано з безпекою або захистом прав споживача. Тут держава буде обережнішою, і її важливі функції буде збережено», — наголосив Прем’єр.

Кабмін затвердив оновлений макропрогноз, підготовлений Мінекономрозвитку. Отже, уряд готуватиме видаткову частину проєкту держбюджету-2020 до другого читання на основі консервативного варіанта макропрогнозу зі зростанням ВВП на 3,7%. За цим прогнозом передбачається середній курс на 2020 рік на рівні 27 гривень за долар.

Змінено й механізм проведення аукціонів із продажу дозволів на користування надрами, сказав Прем’єр: «Були деякі недоліки. Ми їх виправили. Насамперед недоліки пов’язані з тим, що стартова ціна на лот іноді занадто висока, і тому компанії не приходять. Ми вдосконалили аукціон: якщо стартова ціна занадто висока, то щоб були механізми її знижувати, доки нею не зацікавиться ринок».

А ще уряд ліквідував комісію при Держгеонадрах. «Ми вдосконалили механізм підготовки лотів до аукціону і прибрали так звану необов’язкову комісію, яка існувала там, її деякі експерти називали «радою смотрящих», туди групи впливу делегували своїх представників, щоб блокувати те чи інше рішення. Так ось, таких інструментів нам не потрібно», — пояснив Прем’єр.

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«Урядового кур’єра»