За словами Прем’єра, уряд продовжує стимулювати розвиток децентралізованої генерації для людей та бізнесу

Кабінет Міністрів на вчорашньому засіданні ухвалив рішення про надання понад 1,5 мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Збільшуємо фінансування на 139 мільйонів порівняно з 2024 роком», — наголосив він і додав, що росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об’єктів.

«Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС — це спроба залякати Україну, Європу та світ. Радіаційної загрози немає, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки», — зазначив Денис Шмигаль.

Кошти на відбудову й укриття

Прем’єр-міністр повідомив, що уряд ухвалив рішення, яке дасть змогу залучити від Європейського інвестиційного банку 400 мільйонів євро позики: «Це зокрема кошти на енергоефективну відбудову».

Крім того, за словами Дениса Шмигаля, уряд продовжує стимулювати розвиток децентралізованої генерації через пільгові кредити для людей та бізнесу. Прем’єр-міністр зазначив, що понад 13 мільярдів гривень банки видали підприємцям у вигляді кредитів для встановлення сонячних панелей, вітряків, газотурбінних, газопоршневих установок та іншого обладнання.

«Українці отримали енергетичних кредитів на понад 730 мільйонів гривень. Усе це дасть змогу наростити потужності орієнтовно на понад 530 МВт. Енергетика залишається одним із пріоритетів відновлення на цей рік», — наголосив Прем’єр-міністр.

Ще один із ключових напрямів роботи уряду — відновлення житла українців. Уже 18 мільярдів гривень за пошкоджене та зруйноване житло компенсувала держава за програмою «єВідновлення».

«90 тисяч родин відновили або придбали нові домівки. Тепер активно працюємо над новими джерелами фінансування відновлення житла», — повідомив Прем’єр-міністр.

За словами Дениса Шмигаля, усього на 2025 рік уряд спрямував 6,2 мільярда гривень на зведення безпечних навчальних просторів.

Крім того, триває втілення проєктів за торішні дотації й субвенції обсягом 7,5 мільярда гривень. Прем’єр-міністр наголосив, що загалом це дасть змогу побудувати понад 200 укриттів.

Уряд затвердив план дій на рік

Учора Кабінет Міністрів затвердив План пріоритетних дій уряду з детальними завданнями й цілями, а також термінами та звітністю. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд чітко розставляє акценти щодо інших пріоритетів у своїй роботі на 2025 рік. Затверджуємо урядовий План пріоритетних дій, що містить майже 400 кроків у зонах відповідальності всіх міністерств і відомств», — підкреслив він.

За словами Прем’єр-міністра, в документі прописано зокрема зобов’язання перед партнерами за програмою Ukraine Facility, за програмою співпраці з МВФ, в межах нашого євроінтеграційного треку. Планом визначено відповідальних, встановлено терміни виконання тих чи інших завдань, затверджено індикатори, за якими оцінюватимуть підсумки.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ