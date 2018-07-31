Участь в урочистостях з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України Президент Петро Порошенко взяв саме в день Володимира, коли ми вшановуємо Рівноапостольного князя, хрестителя нашої землі. Хресна хода виявилася ще велелюднішою, ніж напередодні. Всю Софійську площу й підступи до неї заполонили прихильники української державності.

В очікуванні рішення Вселенського патріархату про надання Українській православній церкві томоса на автокефалію, тисячі вірян, котрі зібралися в центрі столиці (а загалом їх були мільйони), слухали слова Президента про те, що томос про автокефалію довершить утвердження незалежності й самостійності нашої держави, зміцнить релігійну свободу, міжконфесійний мир, посилить права і свободи громадян.

«Автокефалія — це питання нашої незалежності. Це питання нашої національної безпеки. Це питання всієї світової геополітики. Армія боронить нашу землю. Мова боронить наше серце. Віра боронить нашу душу», — вкотре проголосив Петро Порошенко.

Україна зупинила агресора і зберегла державу, побудувала боєздатну армію, утверджує української мову як складову сили та успіху українського народу.

«Переконаний, що вона стане богослужбовою мовою в єдиній Помісній церкві. Ми повертаємо православній церкві українську ідентичність і рівне місце посеред православних церков світу. І, до речі, на захисті ідентичності українського народу наголошує у своєму посланні до нас Його Всесвятість Вселенський патріарх, — урочисто підкреслив глава держави. — Вірю, що фінальне рішення Вселенського патріархату буде справедливим стосовно України. Час автокефалії Української помісної православної церкви настав».

І вона гідна стати рівною разом з іншими незалежними і рівними національними церквами. Бо православна громада України одна з найбільших у світі, і вона не може бути додатком до когось чи чогось. Їй належить стати зіркою у «сузір’ї незалежних і рівних національних церков», яким, за словами Його Всесвятості, є Вселенська православна церква.

Наш народ долучився до православної родини ще з часів великого князя Володимира і відтоді сповідує християнські цінності. Українці добре пам’ятають, звідки до нас прийшли світло вчення Христового і надія на спасіння — від церкви Царгородської як матері церкви православної Української.

І щойно незалежність України було відновлено, її громада та віряни з новою енергію почали розбудовувати власну церкву. «Вже за два місяці після проголошення незалежності Помісний собор тоді ще єдиної УПЦ одностайно підтримав автокефалію. У тому числі й голосами тих єпископів, які проти неї тепер так затято борються, зокрема за наказом з Москви», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Представник Його Всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл на урочистостях наголосив, що Вселенський патріархат «не полишить чад своїх українських необороненими і напризволяще кинутими».

«Вселенський патріарх не може залишатися сліпим і глухим до звернень, які повторюються вже понад чверть століття, — наголосив поважний гість. — «Чада Української церкви та її провідники мають право на своє місце серед церков». Тим більше, що материнська церква вже винесла ухвалу 20 квітня цього року, тобто розпочати процедуру для досягнення остаточної мети — надання автокефалії Українській православній церкві.

Дуже важливою заявою з вуст митрополита Еммануїла прозвучало запевнення, що Вселенський патріархат «не дасть тим, хто ненавидить правду, провадити свої витівки тут, в Україні».

Ще напередодні урочистостей біля монумента Рівноапостольному князеві Володимиру, під час зустрічі з делегацією Вселенського патріархату Петро Порошенко заявив: «Для більшості українців дуже важливі слова Його Всесвятості про те, що Україна не є канонічною територією російської православної церкви. Що передача в ХVІІ столітті контролю Москві відбувалася в неканонічний спосіб. І так само, як і ми, Його Всесвятість вважає нашою Матір’ю-Церквою саме Константинопольський патріархат».

Тому рішення про надання томоса про автокефалію Українській православній церкві має бути ухвалено за всіма церковними процедурами й регламентами, наголосив Петро Порошенко.

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«Урядового кур’єра»