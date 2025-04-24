За час його функціонування внески донорів сягнули 1,2 мільярда євро

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року зі спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. За час функціонування він став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній галузі.

«Усі роки цієї війни енергетика — одна з головних цілей ворога; пошкоджень зазнали десятки тисяч об’єктів енергетичної інфраструктури. І Фонд підтримки енергетики став важливим інструментом надання міжнародної допомоги. Він довів свою ефективність, адже орієнтований на швидке реагування і вирішення питань із закупівлею обладнання. А значить — проведення оперативних і швидких ремонтів саме тоді, коли енергосистема потребує кожного кіловата електроенергії», — зауважив міністр енергетики Герман Галущенко.

Першою країною, яка підтримала ініціативу створення фонду, стала Данія із внеском 500 тисяч євро. Нині анонсовані внески партнерів до фонду сягають 1,2 мільярда євро, він об’єднав 33 донори із 22 країн, серед яких держави, приватні компанії, корпорації, міжнародні організації.

Допомогу отримали майже 70 українських енергетичних компаній з усіх регіонів країни. Зокрема, приблизно 150 тисяч одиниць обладнання вже доставили кінцевим набувачам. Пріоритет надано обладнанню для відновлення електропостачання, трансформаторам, генераторам, кабельній продукції, автотехніці тощо.

«Щиро дякуємо всім країнам, які стають донорами фонду і продовжують підтримку української енергетики. Дякуємо нашим партнерам з Енергетичного співтовариства за непохитну позицію в підтримці України і створенні такого фонду, за чітку й ефективну організацію всіх процесів. Дякуємо Європейській комісії за підтримку і особисто Кадрі Сімсон, яка постійно підтримувала і докладала багато зусиль для його розвитку», — наголосив міністр. Він додав, що важливо продовжувати ефективну співпрацю, не втрачати темпів і збільшувати внески до Фонду підтримки енергетики України.

«Ми маємо і надалі об’єднати наші зусилля, щоб вистояти наступної зими», — резюмував очільник Міненерго.

Джерело: Міністерство енергетики